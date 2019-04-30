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Компания Vivo представила новый смартфон Z3x

Накануне компания Vivo представила новый смартфон Z3x. Цена этой новинки составит около 180 долларов.
Компания Vivo представила новый смартфон Z3x

Аппарат снабдили IPS-экраном на 6,26 дюймов, селфи-камерой на 16 мегапикселей, двойной основной камерой с модулями 13 и 2 мегапикселей, сканером отпечатков пальцев и системой разблокировки по лицу. Техническая сторона устройства представлена процессором Qualcomm Snapdragon 660, ОЗУ на 4 Гб и внутренней памятью на 64 Гб, слотом для двух sim-карт или sim+, MicroSD, Wi-Fi-адаптером и аккумулятором с ёмкостью 3260 мАч.

Смартфон работает на платформе Android 9.0 Pie с собственной оболочкой Funtouch 9 от Vivo. Z3x будет представлен в трёх цветах – чёрном, фиолетовом и красном. Старт продаж намечен на 8 мая.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 19:55

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