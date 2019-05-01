АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
История, традиции и современность 1 мая: Россия отмечает Праздник Весны и Труда
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме заболела бронхитом

Жанна Бадоева на недавних съемках программы «Жизнь других», проходивших во Вьетнаме, серьезно подорвала здоровье. Телеведущая слегла с бронхитом после посещения рисовых полей.
Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме заболела бронхитом

В силу особенностей профессии Бадоева часто бывает в разных уголках мира. В своей программе знаменитость рассказывает о быте, привычках жителей далеких стран, о культуре и традициях, а также об уровне медицины в посещаемых ею государствах и материальном положении граждан. Телезвезда часто подвергает свою жизнь и здоровье опасности, отправляясь в экзотические места.

С серьезными проблемами съемочная группа столкнулась во Вьетнаме, когда решила осмотреть рисовые поля. Команда Бадоевой доплыла до обозначенного участка на лодке, но река обмелела, и возвращаться пришлось пешком в условиях сильного солнцепека и высокой влажности. В результате весь коллектив слег с лихорадкой, а телеведущая - с бронхитом.

К местной медицине россияне отнеслись с недоверием, когда им предложили лечиться сушеной змеей. Бадоева предпочла восстанавливать здоровье более привычными для себя средствами, но согласилась приобрести птичьи гнезда. Как объяснил аптекарь, заваренный из них бульон, омолаживает кожу, делая ее нежной и шелковистой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили кольца вокруг
Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме
Ученые: «Встречи с Богом» положительно
Диана Гурцкая, комментируя скандал
Разработанный в СССР после войны
Эмили Ратаковски опубликовала
История, традиции и современность 1
Максим Галкин научил фанатов правильно
Xiaomi планирует улучшить экраны Mi 8 и
Ученые изучили механизм влияния запахов
Автоэксперт уверен в популярности среди
На фотографиях Марса заметили древний
Компания Vivo представила новый
Ученые назвали сливу идеальным фруктом
Тюнеры представили внедорожную версию
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес»
Ясновидящая: Армен Джигарханян
В Томской области в ДТП погибли три
Дочь Оли Рапунцель и Димы Дмитренко
Кристина Орбакайте оригинально
Представлены новые доказательства
Уход Ирины Пинчук с «Дом-2» удивил всех
Дайвер рассказал, как ему удалось
Учёные признали невозможным полное
Суд отказал Шуре в иске по поводу
Российские специалисты назвали новый
Избранник ведущей «Дома-2» Юли
Команда «ВКонтакте» создала нейросеть
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова отменила
В Башкирии агрессивная рысь напала на
Просмотреть все новости