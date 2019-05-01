Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме заболела бронхитом

В силу особенностей профессии Бадоева часто бывает в разных уголках мира. В своей программе знаменитость рассказывает о быте, привычках жителей далеких стран, о культуре и традициях, а также об уровне медицины в посещаемых ею государствах и материальном положении граждан. Телезвезда часто подвергает свою жизнь и здоровье опасности, отправляясь в экзотические места.С серьезными проблемами съемочная группа столкнулась во Вьетнаме, когда решила осмотреть рисовые поля. Команда Бадоевой доплыла до обозначенного участка на лодке, но река обмелела, и возвращаться пришлось пешком в условиях сильного солнцепека и высокой влажности. В результате весь коллектив слег с лихорадкой, а телеведущая - с бронхитом.К местной медицине россияне отнеслись с недоверием, когда им предложили лечиться сушеной змеей. Бадоева предпочла восстанавливать здоровье более привычными для себя средствами, но согласилась приобрести птичьи гнезда. Как объяснил аптекарь, заваренный из них бульон, омолаживает кожу, делая ее нежной и шелковистой.