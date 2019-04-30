Ясновидящая: Армен Джигарханян восстановился после развода
Армен Джигарханян, уверена ясновидящая Марианна Абравитова, полностью восстановился после скандального развода с молодой супругой. Легендарный актер сейчас находится в кругу близких ему людей.
Друзья и знакомые поддерживают знаменитость, развлекают его. Джигарханяну, пережившему огромный стресс из-за разбирательств с Виталиной Цымбалюк-Романовской, удалось восстановить свое здоровье, и на майские праздники, по словам таролога, он не будет пребывать в депрессии.
Актер хорошо себя чувствует, поэтому сможет ездить в гости, а также принимать друзей у себя. Абравитова «видит» рядом с 83-летним Джигарханяном некую даму, которая избавит его от одиночества.
Друзья и знакомые поддерживают знаменитость, развлекают его. Джигарханяну, пережившему огромный стресс из-за разбирательств с Виталиной Цымбалюк-Романовской, удалось восстановить свое здоровье, и на майские праздники, по словам таролога, он не будет пребывать в депрессии.
Актер хорошо себя чувствует, поэтому сможет ездить в гости, а также принимать друзей у себя. Абравитова «видит» рядом с 83-летним Джигарханяном некую даму, которая избавит его от одиночества.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:01