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Ясновидящая: Армен Джигарханян восстановился после развода

Армен Джигарханян, уверена ясновидящая Марианна Абравитова, полностью восстановился после скандального развода с молодой супругой. Легендарный актер сейчас находится в кругу близких ему людей.
Ясновидящая: Армен Джигарханян восстановился после развода

Друзья и знакомые поддерживают знаменитость, развлекают его. Джигарханяну, пережившему огромный стресс из-за разбирательств с Виталиной Цымбалюк-Романовской, удалось восстановить свое здоровье, и на майские праздники, по словам таролога, он не будет пребывать в депрессии.

Актер хорошо себя чувствует, поэтому сможет ездить в гости, а также принимать друзей у себя. Абравитова «видит» рядом с 83-летним Джигарханяном некую даму, которая избавит его от одиночества.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:01

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