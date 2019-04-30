Ученые изучили механизм влияния запахов на формирование памяти





В ходе эксперимента, направленного на изучение механизма формирования памяти, специалисты стимулировали в мозге крыс восприятие запаха. Для этого ученые воздействовали на грушевидную кору посредством электрических импульсов. Экспертов удивила прямая реакция гиппокампа на подобную активизацию. Парный орган при создании сложных воспоминаний использует сенсорные данные. В основе процесса, названного синаптической пластичностью, заложена способность с высокой эффективностью передавать сведения по синапсам и сохранять их в памяти.На втором этапе исследования ученые выясняли степень контакта грушевидной коры с энторинальной во время работы гиппокампа, куда поступают сигналы об активности в сенсорных модальностях. Оказалось, стимуляция афферентного пути структуры при управлении синаптической пластичностью запускает паттерны реакции, отличающиеся от импульсов, генерирующихся грушевидной корой. Результаты эксперимента приблизили ученых к пониманию механизма влияния обоняния на формирование и восстановление памяти.