Уход Ирины Пинчук с «Дом-2» удивил всех

«Прислушивайтесь к каждому мнению, к каждому слову, которые вам говорят ведущие, к каждому участнику.. Это действительно невероятное место, где можно найти не только друзей, но и самое главное это свою искреннею, настоящую любовь!» - обратилась Пинчук к коллегам по съемочной площадке.



