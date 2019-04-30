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Уход Ирины Пинчук с «Дом-2» удивил всех

Решение одной из самых ярких героинь телестройки «Дом-2» Ирины Пинчук навсегда покинуть проект удивило руководство и участников реалити-шоу. В социальных сетях продолжают активно обсуждать эфир, в котором брюнетка сказала свои последние слова.

Уход Ирины Пинчук с «Дом-2» удивил всех

Нужно сказать, что последние слова Ирины очень тронули не только коллектив и ведущих «Дома-2», в частности Ольгу Орлову, но и многочисленных телезрителей, которые, по их словам, совершенно по-другому посмотрели на проект.

«Прислушивайтесь к каждому мнению, к каждому слову, которые вам говорят ведущие, к каждому участнику.. Это действительно невероятное место, где можно найти не только друзей, но и самое главное это свою искреннею, настоящую любовь!» - обратилась Пинчук к коллегам по съемочной площадке.

Отметим, что сейчас поклонники «Дома-2» просят Ирину подумать на тему того, чтобы вернуться в Периметр. По мнению зрителей, Пинчук является одной из немногих девушек, за жизнью и развитием которых просто интересно наблюдать.

Уход Ирины Пинчук с «Дом-2» удивил всех

К слову, о своем возвращении Ирина пока ничего не говорит, однако прощаясь, брюнетка явно поняла, что многим ее будет не хватать. Даже Орлова просила Пинчук не уходить, ведь узнала, что подопечная уходит за ворота не к возлюбленному или чтобы участвовать в каких-то новых проектах, а просто потому, что так чувствует.

Как показала реакция бывшего возлюбленного Ирины Валерия Блюменкранца на ее уход, мужчина по-прежнему любит девушку и если она решит к нему вернуться, он с удовольствием ее примет.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:09

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