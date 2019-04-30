Российские специалисты назвали новый способ спасти Землю от глобального потепления с помощью зонта





Светила науки сообщили, что солнечнопарусный корабль сможет регулировать термический режим атмосферы Голубой планеты. Речь идет о барражирующем авторегуляторе климата (БАРК). Он представляет из себя большой солнечный парус, чей радиус равен 220 км, а вес – 800 000 т. БАРК запускают в точку Лагранжа, которая находится между Землей и Солнцем, с целью перекрыть поток излучения Солнца.Согласно предположениям отечественных специалистов, в ходе снижения интенсивности излучения светила посредством «зонта» удастся на 30 лет уменьшить показатели температуры на 0,3 градуса по Цельсию. Инициаторы заявляют, что, если приступить к реализации проекта в обозримом будущем, это позволит защитить Голубую планету от глобальной катастрофы, связанной с повышением уровня воды в Мировом океане. Идея ученых некоторым экспертам кажется смешной и фантастической, так как неясно, кто будет финансировать подобное масштабное испытание.