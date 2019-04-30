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Команда «ВКонтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков

Исследовательской команде компании «ВКонтакте» удалось разработать нейросеть, способную создавать заголовки для новостных заметок. Механизм генерирует названия статей на английском и русском языках.
Команда «ВКонтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков

Разработчики для обучения нейросети воспользовались материалами изданий «РИА Новости» и The New York Times. Для выведения заголовка ИИ-механизму требуется только текст статьи. Система обрабатывает новость и формирует заглавие, используя фрагменты слов, чтобы ставить их в правильных склонениях и падежах. В результате получается связное предложение.

Нейросеть создавалась на базе архитектуры Universal Transformer и техники обработки информации BPE, обычно применяемых в машинном переводе и позволяющих ограничиться малым запасом слов для выведения заголовка. Специалисты «ВКонтакте» первыми использовали данные системы для генерации главной мысли всего текста и стали пионерами в обучении механизма на русскоязычных статьях.

Созданные нейросетью заголовки, как показало исследование с участием добровольцев, не всегда получаются качественными. Специалисты работают над усовершенствованием механизма и надеются на его широкое применение. Новинку представили на Европейской информационной конференции, проходившей в Кельне.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:02

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