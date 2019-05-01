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Ученые обнаружили кольца вокруг спутника Сатурна Титана

Ученые обнаружили кольцо, которые состоят изо льда, вокруг самого большого спутника Сатурна Титана. Его сфотографировал пролетающий рядом спутник Cassini.
Ученые обнаружили кольца вокруг спутника Сатурна Титана

Сообщается, что размер скопившегося кольца льда составляет 6300 километров. Ученые пока не могут объяснить природу этого явления. Возможно, оно связано процессами, которые происходят внутри планеты. Титан является самым большим спутником Юпитера, и имеет огромные запасы сжиженного газа. Он давно интересует ученое сообщество, и сейчас этот интерес только возрос.

Конспирологи сразу заподозрили в этом явлении инопланетное вторжение. Они утверждают, что спутник является базой внеземной цивилизации, которая готовится поработить Землю. Подогревает их идею невозможность посмотреть на поверхность планеты из-за скопления газов и плотной атмосферы. Также они утверждают, что ледяное кольцо — продукты отходов жизнедеятельности инопланетной базы. Некоторые любители теории заговора утверждают, что Титан является «планетой Х», более известной как Нибиру. Именно он приведет к гибели человеческой планеты.

И, как всегда, конспирологи ликуют, а ученые задаются новыми вопросами. Сейчас возникла необходимость более детально изучить этот спутник, ведь он является источником большого количества топлива и в перспективе может послужить человечеству.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 06:13

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