Директор Гуфа обвинил в поджоге дома звезду «Дома-2» Яну Шевцову
Менеджер известного российского рэп-исполнителя Гуфа обвинил в поджоге загородного особняка бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову. По мнению директора артиста, когда длинноволосая красавица появилась, вся жизнь певца пошла под откос.
Многие поклонники Гуфа по-прежнему с ужасом вспоминают, как на днях в Интернете появилась информация о том, что загородный коттедж их любимчика полностью сгорел. Тогда же стало известно, что пожарным все-таки удалось потушить огонь, однако дом полностью сгорел.
К слову, также стало известно, что на самом деле сгорел особняк не музыканта, а его соседей. Правда, из-за сильного ветра огонь все-таки перекинулся на дом Гуфа, но его удалось вовремя потушить.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась запись телефонного разговора директора рэп-исполнителя, в котором он обвиняет звезду «Дома-2» в поджоге. Эдгар заявляет Яне, что именно она виновата в том, что дом сгорел.
Сложно не заметить, что разговаривает директор рэпера с экс-участницей телестройки «Дом-2» не подбирая выражений. Эдгар то и дело употребляет нецензурную лексику, которая Яну явно еще больше веселила.
Как бы то ни было, но Шевцова продолжает настаивать на том, что не причастна к поджогу загородного особняка. По словам Яны, ее шокировала новость о том, что коттедж по соседству ее возлюбленного сгорел, а его дом едва удалось уберечь.
Многие поклонники Гуфа по-прежнему с ужасом вспоминают, как на днях в Интернете появилась информация о том, что загородный коттедж их любимчика полностью сгорел. Тогда же стало известно, что пожарным все-таки удалось потушить огонь, однако дом полностью сгорел.
К слову, также стало известно, что на самом деле сгорел особняк не музыканта, а его соседей. Правда, из-за сильного ветра огонь все-таки перекинулся на дом Гуфа, но его удалось вовремя потушить.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась запись телефонного разговора директора рэп-исполнителя, в котором он обвиняет звезду «Дома-2» в поджоге. Эдгар заявляет Яне, что именно она виновата в том, что дом сгорел.
«Потому что ты его подожгла! Все сгорело! Все, что было нажито непосильным трудом!..» - заявляет менеджер Гуфа Шевцовой.
Сложно не заметить, что разговаривает директор рэпера с экс-участницей телестройки «Дом-2» не подбирая выражений. Эдгар то и дело употребляет нецензурную лексику, которая Яну явно еще больше веселила.
Как бы то ни было, но Шевцова продолжает настаивать на том, что не причастна к поджогу загородного особняка. По словам Яны, ее шокировала новость о том, что коттедж по соседству ее возлюбленного сгорел, а его дом едва удалось уберечь.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:25