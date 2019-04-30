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Директор Гуфа обвинил в поджоге дома звезду «Дома-2» Яну Шевцову

Менеджер известного российского рэп-исполнителя Гуфа обвинил в поджоге загородного особняка бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову. По мнению директора артиста, когда длинноволосая красавица появилась, вся жизнь певца пошла под откос.

Директор Гуфа обвинил в поджоге дома звезду «Дома-2» Яну Шевцову

Многие поклонники Гуфа по-прежнему с ужасом вспоминают, как на днях в Интернете появилась информация о том, что загородный коттедж их любимчика полностью сгорел. Тогда же стало известно, что пожарным все-таки удалось потушить огонь, однако дом полностью сгорел.

К слову, также стало известно, что на самом деле сгорел особняк не музыканта, а его соседей. Правда, из-за сильного ветра огонь все-таки перекинулся на дом Гуфа, но его удалось вовремя потушить.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась запись телефонного разговора директора рэп-исполнителя, в котором он обвиняет звезду «Дома-2» в поджоге. Эдгар заявляет Яне, что именно она виновата в том, что дом сгорел.

Директор Гуфа обвинил в поджоге дома звезду «Дома-2» Яну Шевцову

«Потому что ты его подожгла! Все сгорело! Все, что было нажито непосильным трудом!..» - заявляет менеджер Гуфа Шевцовой.

Сложно не заметить, что разговаривает директор рэпера с экс-участницей телестройки «Дом-2» не подбирая выражений. Эдгар то и дело употребляет нецензурную лексику, которая Яну явно еще больше веселила.

Как бы то ни было, но Шевцова продолжает настаивать на том, что не причастна к поджогу загородного особняка. По словам Яны, ее шокировала новость о том, что коттедж по соседству ее возлюбленного сгорел, а его дом едва удалось уберечь.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:25

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