Разработанный в СССР после войны концепт «Василек» не стал серийным авто





Разработкой «Василька» занималась группа конструкторов, возглавляемая Б.М. Фиттерманом. Вдохновением для советских дизайнеров послужила архитектура авто Renault 16 и «половинчатого универсала» Autobianchi Primula. Новинку оснастили подвеской типа McPherson, системой переднего привода, дисковыми тормозами, предпусковым подогревателем двигателя. Кроме передовых технологических решений машина отличалась большой площадью остекления, обеспечивающей хороший обзор.Концепт «Василька» разработчикам так и не удалось запустить в серийное производство. Планировалось к 1965 году начать строительство завода, способного строить ежегодно до полумиллиона единиц автотранспорта. Выпуску модели помешали некоторые сложности: требовалось спроектировать новый конвейер с множеством разнообразных узлов, обеспечить производство и сервисные станции запчастями, наладить промышленный выпуск высокооктанового бензина.Экспертам казалась слишком высокой стоимость «Василька», оцененного первоначально в 2500 рублей. Многие критиковали непрактичность кузова «универсал» из-за опасности перевозки в салоне канистры бензина, а также резко высказывались о системах вентиляции и обогрева. Новинку автопрома СССР послевоенного периода так и не поддержали, поэтому планы на ее серийный выпуск провалились.