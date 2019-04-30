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Звезда «Дома-2» Саша Гозиас уверена, что Рита Ларченко не разрешает Илье Яббарову видеться с сыном

Одна из самых ярких героинь телестройки «Дом-2» Александра Гозиас назвала невесту Ильи Яббарова девушкой легкого поведения. По мнению экс-возлюбленной Константина Иванова, именно из-за Маргариты Ларченко ее бывший коллега по съемочной площадке перестал ездить к маленькому Богданчику.

Звезда «Дома-2» Саша Гозиас уверена, что Рита Ларченко не разрешает Илье Яббарову видеться с сыном

На днях Саша опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором раскритиковала поведение Ильи. Также Гозиас указала на то, что недавно общалась с Яббаровым, который делился с ней своими радостными эмоциями от появления на свет сына.

По словам девушки, она не понимает, что на данный момент происходит с участником «Дома-2», однако точно видит, что всему виной его новые отношения. Считанные часы назад в Интернете появилось свежее интервью с Гозиас, в котором она объяснила, почему считает Ларченко девушкой легкого поведения, а также указала на то, что Маргариту нужно срочно выгонять за ворота, а Илье не давать возможности уходить за ней.

«Мне Яббарова жалко как человека, ведь он запутался..» - заявила в интервью Александра.


Звезда «Дома-2» Саша Гозиас уверена, что Рита Ларченко не разрешает Илье Яббарову видеться с сыном

Оказывается, что Гозиас убеждена в том, что Ларченко манипулирует Яббаровым и запрещает ему общаться не только с Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), но и с новорожденным сыном. Сейчас Саша утверждает, она пыталась донести Илье, что он поступает неправильно, однако тот не знает, как объяснить Рите, что он едет не к бывшей пассии, а к малышу.

По мнению звезды «Дома-2», решить сложившуюся ситуацию получится лишь после того, как Риту отправят за ворота, а Илье не разрешать уходить за ней.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:48

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