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Xiaomi планирует улучшить экраны Mi 8 и Mi Mix 3 с помощью новой технологии DC Dimming

Компания Xiaomi планирует улучшить дисплеи своих смартфонов Mi 8 и Mi Mix 3 с помощью DC Dimming. Речь идет о новой технологии, предназначенной для управления яркостью OLED-экрана посредством изменения напряжения тока.

Xiaomi планирует улучшить экраны Mi 8 и Mi Mix 3 с помощью новой технологии DC Dimming

По словам главы Redmi и вице-президента бренда Лю Вейбинга, новая функция, имеющаяся в бета-версии MIUI смартфона Mi 9, способна устранить мерцание экрана. Это возможно и при небольшой яркости. Подобная регулировка яркости дисплея в скором времени появится в флагманах Mi 8 и Mi Mix 3.

Топ-менеджер Xiaomi сообщил, что поддержки DC Dimming для выпущенных ранее устройств следует ожидать уже в июне. Эксперты предположили: Лю Вейбинг имел ввиду появление инновационного дополнения в рамках бета-версии прошивки. Что касается глобального варианта MIUI, то технология, улучшающая экран, выйдет на несколько месяцев позже.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:05

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