Xiaomi планирует улучшить экраны Mi 8 и Mi Mix 3 с помощью новой технологии DC Dimming





По словам главы Redmi и вице-президента бренда Лю Вейбинга, новая функция, имеющаяся в бета-версии MIUI смартфона Mi 9, способна устранить мерцание экрана. Это возможно и при небольшой яркости. Подобная регулировка яркости дисплея в скором времени появится в флагманах Mi 8 и Mi Mix 3.Топ-менеджер Xiaomi сообщил, что поддержки DC Dimming для выпущенных ранее устройств следует ожидать уже в июне. Эксперты предположили: Лю Вейбинг имел ввиду появление инновационного дополнения в рамках бета-версии прошивки. Что касается глобального варианта MIUI, то технология, улучшающая экран, выйдет на несколько месяцев позже.