Филипп Киркоров поменял свой телефонный номер из-за Ольги Бузовой

«Пришлось поменять номер, что и тебе советую..» - обратился артист к другу с советом.





Нужно сказать, что многих поклонников творчества Киркорова и Бузовой очень удивил тот факт, что артисты, которые до недавнего времени вовсю обнимались и целовались при встрече, перестали даже здороваться на светских торжествах. В пример можно привести одно из самых последних мероприятий – вручение премии «Жара», когда знаменитости, в отличие от прошлых вечеринок, не сделали ни единой общей фотографии и Stories.Отметим, что в социальных сетях появлялось очень много догадок по этому поводу, однако лишь вчера стало понятно, почему же Киркоров все-таки мог перестать общаться с Бузовой.Дело в том, что Филипп прокомментировал свежий пост своего коллеги и близкого приятеля Николая Баскова, в котором тот жаловался своим поклонникам на продюсеров одной известной телепередачи «Comment Out», а также на нескольких блогеров. Выяснилось, что те засветили в эфире его номер, вследствие чего оперного певца ждал «сумасшедший день».По словам Киркорова, он очень хорошо понимает Баскова, ведь не так давно его номер рассекретила поющая телеведущая. Оказывается, что с тех пор спокойная жизнь Филиппа закончилась, поэтому он принял решение поменять номер.