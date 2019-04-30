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Филипп Киркоров поменял свой телефонный номер из-за Ольги Бузовой

Прославленный советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, почему в свое время ему пришлось поменять номер. Оказывается, что во всем виновата новоявленная исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова.

Филипп Киркоров поменял свой телефонный номер из-за Ольги Бузовой

Нужно сказать, что многих поклонников творчества Киркорова и Бузовой очень удивил тот факт, что артисты, которые до недавнего времени вовсю обнимались и целовались при встрече, перестали даже здороваться на светских торжествах. В пример можно привести одно из самых последних мероприятий – вручение премии «Жара», когда знаменитости, в отличие от прошлых вечеринок, не сделали ни единой общей фотографии и Stories.

Отметим, что в социальных сетях появлялось очень много догадок по этому поводу, однако лишь вчера стало понятно, почему же Киркоров все-таки мог перестать общаться с Бузовой.

Дело в том, что Филипп прокомментировал свежий пост своего коллеги и близкого приятеля Николая Баскова, в котором тот жаловался своим поклонникам на продюсеров одной известной телепередачи «Comment Out», а также на нескольких блогеров. Выяснилось, что те засветили в эфире его номер, вследствие чего оперного певца ждал «сумасшедший день».

Филипп Киркоров поменял свой телефонный номер из-за Ольги Бузовой

По словам Киркорова, он очень хорошо понимает Баскова, ведь не так давно его номер рассекретила поющая телеведущая. Оказывается, что с тех пор спокойная жизнь Филиппа закончилась, поэтому он принял решение поменять номер.

«Пришлось поменять номер, что и тебе советую..» - обратился артист к другу с советом.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55

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