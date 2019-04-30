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Samsung Galaxy A50 получит значительное обновление программного обеспечения

Сейчас приобрел большую популярность модельный ряд серии А от Samsung. Особенно выделяется Galaxy A50, который получил новое программное обеспечение, расширяющее функционал гаджета.
Samsung Galaxy A50 получит значительное обновление программного обеспечения

Samsung Galaxy A50 является эталоном соотношения цена-качество, ведь за относительно недорогую стоимость смартфон предлагает очень впечатляющие технические характеристики. Также телефон оборудован сканером отпечатка пальца, новейшей платформой и тройной камерой. Все это влияет на большую популярность устройства у потребителей, поэтому компания Samsung решила выпустить обновление для этого гаджета.

Новое программное обеспечение будет весить 666 мегабайт и включит в себя новый патч безопасности, функцию «Автоматизация Bixby», которая была доступна только на флагманском Galaxy S10 и более дорогих моделях серии A, и улучшение камеры.

Сервис «Автоматизация Bixby» способствует «обучению» гаджета распознавать желания пользователя. Фронтальная камера получит более узкий угол обзора, а также будет добавлен режим Beauty Video Mode и дополнительные эффекты для Live Focus. Кроме этого устройство сможет синхронизировать сообщения и вызовы с другими устройствами Samsung.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:34

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