Samsung Galaxy A50 получит значительное обновление программного обеспечения





Samsung Galaxy A50 является эталоном соотношения цена-качество, ведь за относительно недорогую стоимость смартфон предлагает очень впечатляющие технические характеристики. Также телефон оборудован сканером отпечатка пальца, новейшей платформой и тройной камерой. Все это влияет на большую популярность устройства у потребителей, поэтому компания Samsung решила выпустить обновление для этого гаджета.Новое программное обеспечение будет весить 666 мегабайт и включит в себя новый патч безопасности, функцию «Автоматизация Bixby», которая была доступна только на флагманском Galaxy S10 и более дорогих моделях серии A, и улучшение камеры.Сервис «Автоматизация Bixby» способствует «обучению» гаджета распознавать желания пользователя. Фронтальная камера получит более узкий угол обзора, а также будет добавлен режим Beauty Video Mode и дополнительные эффекты для Live Focus. Кроме этого устройство сможет синхронизировать сообщения и вызовы с другими устройствами Samsung.