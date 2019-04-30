ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского президентом





Во второй тур президентской кампании в Украине вышли действующий глава государства Петр Алексеевич Порошенко и один из основателей компании ООО «Квартал 95» шоумен Владимир Зеленский. Согласно информации, озвученной представителями ЦИК, разрыв между лидерами первого тура составил 48,77%. Порошенко набрал 24,45% голосов, Владимир Зеленский - 73,22%. Таким образом, новым главой украинского государства стал Владимир Зеленский.В Верховном Совете Украины обещают назначить дату инаугурации после консультаций с командой победителя избирательной кампании в срок, который предусмотрен законодательством страны.