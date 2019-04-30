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ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского президентом

Центральный избирательный комитет Украины (ЦИК) официально объявил Владимира Зеленского президентом. К своим обязанностям новоизбранный глава государства сможет приступить после инаугурации, которая, согласно законодательству страны, пройдет на протяжении 30 дней.
ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского президентом

Во второй тур президентской кампании в Украине вышли действующий глава государства Петр Алексеевич Порошенко и один из основателей компании ООО «Квартал 95» шоумен Владимир Зеленский. Согласно информации, озвученной представителями ЦИК, разрыв между лидерами первого тура составил 48,77%. Порошенко набрал 24,45% голосов, Владимир Зеленский - 73,22%. Таким образом, новым главой украинского государства стал Владимир Зеленский.

В Верховном Совете Украины обещают назначить дату инаугурации после консультаций с командой победителя избирательной кампании в срок, который предусмотрен законодательством страны.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:30

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