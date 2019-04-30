В Иркутске перевернулся батут, пострадали 2 детей





Инцидент произошел днем 28 апреля. Вследствие опрокидывания аттракциона пострадали двое детей. Потерпевшие были экстренно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. В Следственном комитете по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой тяжкий вред здоровью. Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.По предварительной версии, частный предприниматель не закрепил должным образом надувной аттракцион. Во время сильного ветра батут перевернулся. Дети получили различные травмы, о характере которых информации пока нет. В ходе доследственных мероприятий было установлено, что на месте аттракциона отсутствовали какие-либо крепления и другие устройства, способные удержать конструкцию на месте.Владелец пояснил на допросе, он действительно не обеспечил выполнение норм безопасности и не установил крепления должным образом, а начал оказывать услугу, поскольку нуждался в деньгах. В настоящее время расследование по делу продолжается.