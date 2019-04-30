Анастасия Волочкова показала праздничный торт к 52-летию Филиппа Киркорова

Сегодня, 30 апреля, знаменитый певец Филипп Киркоров отмечает свое 52-летие. Знаменательному событию посвящен новый выпуск передачи «Прямой эфир», в съемках которого участвовала Анастасия Волочкова.За кулисами студии танцовщица сфотографировалась с шикарным праздничным тортом именинника. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети. Кондитерское изделие представляет собой настоящий шедевр кулинарного искусства. Торт покрыт красно-черной глазурью и украшен золотыми узорами, а его верхушку «венчает» золотая корона.Анастасия Волочкова сопроводила пост поздравлением, в котором пожелала Филиппу Киркорову удачи, а также отметила, что он «замечательный человек и настоящий друг».