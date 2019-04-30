Анастасия Волочкова показала праздничный торт к 52-летию Филиппа Киркорова
Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения. Балерина также показала подписчикам фотографию роскошного праздничного торта короля российской эстрады.
Сегодня, 30 апреля, знаменитый певец Филипп Киркоров отмечает свое 52-летие. Знаменательному событию посвящен новый выпуск передачи «Прямой эфир», в съемках которого участвовала Анастасия Волочкова.
За кулисами студии танцовщица сфотографировалась с шикарным праздничным тортом именинника. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети. Кондитерское изделие представляет собой настоящий шедевр кулинарного искусства. Торт покрыт красно-черной глазурью и украшен золотыми узорами, а его верхушку «венчает» золотая корона.
Анастасия Волочкова сопроводила пост поздравлением, в котором пожелала Филиппу Киркорову удачи, а также отметила, что он «замечательный человек и настоящий друг».
Сегодня, 30 апреля, знаменитый певец Филипп Киркоров отмечает свое 52-летие. Знаменательному событию посвящен новый выпуск передачи «Прямой эфир», в съемках которого участвовала Анастасия Волочкова.
За кулисами студии танцовщица сфотографировалась с шикарным праздничным тортом именинника. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети. Кондитерское изделие представляет собой настоящий шедевр кулинарного искусства. Торт покрыт красно-черной глазурью и украшен золотыми узорами, а его верхушку «венчает» золотая корона.
Анастасия Волочкова сопроводила пост поздравлением, в котором пожелала Филиппу Киркорову удачи, а также отметила, что он «замечательный человек и настоящий друг».
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:33