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Анастасия Волочкова показала праздничный торт к 52-летию Филиппа Киркорова

Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения. Балерина также показала подписчикам фотографию роскошного праздничного торта короля российской эстрады.


Анастасия Волочкова показала праздничный торт к 52-летию Филиппа Киркорова

Сегодня, 30 апреля, знаменитый певец Филипп Киркоров отмечает свое 52-летие. Знаменательному событию посвящен новый выпуск передачи «Прямой эфир», в съемках которого участвовала Анастасия Волочкова.

За кулисами студии танцовщица сфотографировалась с шикарным праздничным тортом именинника. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети. Кондитерское изделие представляет собой настоящий шедевр кулинарного искусства. Торт покрыт красно-черной глазурью и украшен золотыми узорами, а его верхушку «венчает» золотая корона.

Анастасия Волочкова сопроводила пост поздравлением, в котором пожелала Филиппу Киркорову удачи, а также отметила, что он «замечательный человек и настоящий друг».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:33

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