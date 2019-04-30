На федеральной трассе в Хакасии в ДТП погибла женщина
В Хакасии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Авария с летальным исходом произошла 30 апреля на 366-м километре федеральной трассы «Енисей».
Как сообщили очевидцы, водитель машины Suzuki Solio двигался по федеральной трассе со стороны Абакана в Красноярск. Что именно произошло пока неизвестно, но сообщается, что автомобиль выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с KIA Rio. По предварительным данным, мужчина, управлявший Suzuki Solio, уснул за рулем.
По имеющимся данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, находящаяся за рулем автомобиля KIA Rio. Также сообщается, что пассажир был госпитализирован в срочном порядке. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Больше никаких данный об аварии не поступало.
Как сообщили очевидцы, водитель машины Suzuki Solio двигался по федеральной трассе со стороны Абакана в Красноярск. Что именно произошло пока неизвестно, но сообщается, что автомобиль выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с KIA Rio. По предварительным данным, мужчина, управлявший Suzuki Solio, уснул за рулем.
По имеющимся данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, находящаяся за рулем автомобиля KIA Rio. Также сообщается, что пассажир был госпитализирован в срочном порядке. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Больше никаких данный об аварии не поступало.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00