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На федеральной трассе в Хакасии в ДТП погибла женщина

В Хакасии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Авария с летальным исходом произошла 30 апреля на 366-м километре федеральной трассы «Енисей».

На федеральной трассе в Хакасии в ДТП погибла женщина

Как сообщили очевидцы, водитель машины Suzuki Solio двигался по федеральной трассе со стороны Абакана в Красноярск. Что именно произошло пока неизвестно, но сообщается, что автомобиль выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с KIA Rio. По предварительным данным, мужчина, управлявший Suzuki Solio, уснул за рулем.

По имеющимся данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, находящаяся за рулем автомобиля KIA Rio. Также сообщается, что пассажир был госпитализирован в срочном порядке. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Больше никаких данный об аварии не поступало.



 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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