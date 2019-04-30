На федеральной трассе в Хакасии в ДТП погибла женщина





Как сообщили очевидцы, водитель машины Suzuki Solio двигался по федеральной трассе со стороны Абакана в Красноярск. Что именно произошло пока неизвестно, но сообщается, что автомобиль выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с KIA Rio. По предварительным данным, мужчина, управлявший Suzuki Solio, уснул за рулем.По имеющимся данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, находящаяся за рулем автомобиля KIA Rio. Также сообщается, что пассажир был госпитализирован в срочном порядке. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Больше никаких данный об аварии не поступало.