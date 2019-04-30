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СМИ: Разработка ЗРК С-500 находится на завершающей стадии

Отечественные СМИ сообщают, что разработка ЗРК С-500 вошла в завершающую стадию и проходит полигонные испытания. В случае успешного прохождения тестов ее можно будет запускать в производство.
СМИ: Разработка ЗРК С-500 находится на завершающей стадии

Информация о состоянии разработки зенитно-ракетного комплекса С-500 появилась в ряде отечественных изданий, со ссылкой на источник в Министерстве обороны Российской Федерации. Речь идет о новейшей системе ПВО С-500 «Прометей» — радиолокационном комплексе (РЛК) и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС). Как ожидается, система способна сбивать даже орбитальные спутники. Комплекс получил супердальнюю гиперзвуковую ракету, которая способна поражать цель на высоте в 35 километров, в том числе низоорбитальные ИСЗ и МБР, а также поражать мишени, идущие на гиперзвуке. При этом «Прометей» способен уничтожать до десятка целей одновременно. Станция вначале установит, какой тип объекта появился на радарах, и представляет угрозу, после чего определит, какую именно ракету использовать для его уничтожения.

Специалисты отмечают что, несмотря на всю свою уникальность, данный вид оружия не изменит расклад сил в случае военного противостояния, однако в настоящее время продолжаются работы над созданием более интегрированных и комплексных систем воздушно-космической обороны. В них могут войти спутники, а также станции предупреждения, спутники и новейшие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:12

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