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Игорь Николаев показал фото спящего Филиппа Киркорова в честь дня его рождения

Знаменитый российский исполнитель и композитор Игорь Николаев в день рождения своего коллеги и большого друга Филиппа Киркорова опубликовал в социальной сети Instagram неожиданную фотографию, на которой показал спящего в лондонском аэропорту артиста. Снимок был сделан 1 января 2017 года.
Игорь Николаев показал фото спящего Филиппа Киркорова в честь дня его рождения

Филипп Киркоров отмечает 30 апреля свое 52-летие. В этот день знаменитый исполнитель получает массу поздравлений от своих многочисленных коллег, друзей и поклонников его творчества и таланта. Не остался в стороне и популярный композитор Игорь Николаев. Публикация появилась в Instagram-аккаунте музыканта. Автор поста опубликовал фотографию, на которой запечатлен спящий Филипп Киркоров. В сопровождении к снимку Игорь Николаев сообщил, что фото сделал лично, и оно стало мегапопулярным, как и сам именинник. Автор обратил внимание на свой первый поздравительный пост, адресованный имениннику. В нем он указал, что в России начался чемпионат мира по скоростному поздравлению Филиппа Киркорова с днем рождения, первые публикации в его адрес появились сразу после полуночи. В поздравлении Николаев пожелал товарищу жить, дышать, творить, быть счастливым и любимым.
Игорь Николаев показал фото спящего Филиппа Киркорова в честь дня его рождения

В продолжении своего поздравления Николаев отметил, 52 - это верный признак того, что через год Филиппу Киркорову исполнится 53, а это совсем немного. Музыкант признался другу, его детям и их дружбе в любви.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:01

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