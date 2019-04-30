Игорь Николаев показал фото спящего Филиппа Киркорова в честь дня его рождения

Филипп Киркоров отмечает 30 апреля свое 52-летие. В этот день знаменитый исполнитель получает массу поздравлений от своих многочисленных коллег, друзей и поклонников его творчества и таланта. Не остался в стороне и популярный композитор Игорь Николаев. Публикация появилась в Instagram-аккаунте музыканта. Автор поста опубликовал фотографию, на которой запечатлен спящий Филипп Киркоров. В сопровождении к снимку Игорь Николаев сообщил, что фото сделал лично, и оно стало мегапопулярным, как и сам именинник. Автор обратил внимание на свой первый поздравительный пост, адресованный имениннику. В нем он указал, что в России начался чемпионат мира по скоростному поздравлению Филиппа Киркорова с днем рождения, первые публикации в его адрес появились сразу после полуночи. В поздравлении Николаев пожелал товарищу жить, дышать, творить, быть счастливым и любимым.В продолжении своего поздравления Николаев отметил, 52 - это верный признак того, что через год Филиппу Киркорову исполнится 53, а это совсем немного. Музыкант признался другу, его детям и их дружбе в любви.