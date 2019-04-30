Медики: Чувство голода после приёма пищи может указывать на диабет





Медик отметил, если голод не покидает человека после трапезы, то это должно вызвать подозрение и заставить отправиться к врачу. Это может указывать на высокий уровень глюкозы в крови, т. е. являться симптомом сахарного диабета. Также Кейпхорн добавил, что после сытного ужина человек не должен ощущать голод на протяжении шести часов. Нехорошими признаками являются желание что-нибудь съесть перед сном и неутолимая жажда.Напоследок врач посоветовал в целях профилактики придерживаться здорового питания и заниматься физической культурой по 150 минут в неделю.