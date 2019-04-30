Медики: Чувство голода после приёма пищи может указывать на диабет
Чувство голода после приёма пищи может указывать на сахарный диабет. Об этом изданию Express рассказал британский врач Мэтью Кейпхорн.
Медик отметил, если голод не покидает человека после трапезы, то это должно вызвать подозрение и заставить отправиться к врачу. Это может указывать на высокий уровень глюкозы в крови, т. е. являться симптомом сахарного диабета. Также Кейпхорн добавил, что после сытного ужина человек не должен ощущать голод на протяжении шести часов. Нехорошими признаками являются желание что-нибудь съесть перед сном и неутолимая жажда.
Напоследок врач посоветовал в целях профилактики придерживаться здорового питания и заниматься физической культурой по 150 минут в неделю.
Медик отметил, если голод не покидает человека после трапезы, то это должно вызвать подозрение и заставить отправиться к врачу. Это может указывать на высокий уровень глюкозы в крови, т. е. являться симптомом сахарного диабета. Также Кейпхорн добавил, что после сытного ужина человек не должен ощущать голод на протяжении шести часов. Нехорошими признаками являются желание что-нибудь съесть перед сном и неутолимая жажда.
Напоследок врач посоветовал в целях профилактики придерживаться здорового питания и заниматься физической культурой по 150 минут в неделю.
Общество
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 13:26