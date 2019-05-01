История, традиции и современность 1 мая: Россия отмечает Праздник Весны и Труда





История 1 мая берет начало с середины XIX века, а именно с 1886 года, однако еще во времена язычества в первый день второго месяца весны люди собирались на массовые празднества под открытым небом. Народ чествовал богиню плодородия матушку-кормилицу Майю, от имени которой и появилось название месяца май, устраивая масштабные народные гулянья и игрища. Что касается начала современного праздника, то он появился благодаря первой масштабной демонстрации недовольных рабочих в Чикаго, в США. Участники митинга тогда вышли на улицу, чтобы отстоять свои права на труд и требовали от работодателей введения 8-часового рабочего дня и более щадящих условий труда. В ходе акции между участниками демонстрации и полицейскими началось серьезное противостояние. Сотни демонстрантов-рабочих в итоге были задержаны, нескольким участникам позже вынесли смертный приговор. Спустя 3 года после первой акции правительство Парижа приняло решение в память о масштабной демонстрации рабочих США проводить 1 мая подобные акции каждый год. Данное решение было своего рода знаком поддержки французских трудящихся американским. Таким образом, праздник получил международный статус. Уже через год Первомай начали отмечать, помимо Франции и США, в Германии, Австро-Венгрии, Норвегии и многих других странах Европы.В России первые празднования, приуроченные ко Дню трудящихся, впервые прошли в Санкт-Петербурге в 1891 году. Тогда были организованы народные гулянья, которые в народе получили название «майовки». Они сопровождались выступлениями ведущих политиков. В 1918 году Правительством Российской Советской Федеративной Социалистической Республики было приняло решение сделать 1 мая государственным праздником «Днем Интернационала». Спустя более чем полвека, в 1972 году, праздник переименовали в «День Международной Солидарности Трудящихся Первое Мая». С тех пор его отмечали 1 и 2 числа. Эти дни были нерабочими для всех граждан СССР. В 2005 году, после внесения изменений в одну из статей Трудового кодекса РФ, официально признанным выходным осталось только 1 мая.Стоит отметить, что долгое время этот праздник считался символом классового противостояния и революции. Ежегодно проводились демонстрации, имеющие больше политический контекст. Граждане разных государств выходили на митинги с плакатами, призывами и фотографиями политических лидеров. Акции сопровождались выступлениями политиков, общественных деятелей и передовиков. Организовывали их, как правило, профсоюзы, рабочие коллективы, руководители предприятий и учебных заведений. Со временем традиции Первомая несколько изменились, а политическая составляющая почти исчезла. Сегодня праздник 1 мая отмечается в 142 государствах. Традиция организовывать в этот день шествия осталась в нескольких странах, однако по большей части этот праздник превратился из политического в народный. Люди просто отдыхают от работы, устраивают ярмарки и народные гулянья. В Российской Федерации сохранилась традиция собираться на свежем воздухе. Граждане вместе с семьями выбираются на отдых, жарят на природе шашлыки и наслаждаются наступившим после холодов теплом.В других странах традиции празднования 1 мая заметно изменились. Например, в Финляндии в этот день чествуют студентов. Именно на Первомай приходится окончание учебы во всех учебно-образовательных заведениях страны. Наиболее масштабные чествования проходят в городе Хельсинки. Студенты собираются у статуи Хавис Аманды на рыночной площади. Действо сопровождается весельем и гуляньями. В Шотландии и Ирландии День солидарности трудящихся превратился в праздник бога солнца и плодородия Беленуса. Чествование начинается еще ночью, люди разжигают костры, танцуют под барабаны, также праздник сопровождают выступления самодеятельных коллективов и знаменитых артистов. Символом Первомая в этих регионах считается боярышник, на него привязывают алые ленты и загадывают самые заветные желания. Жители при этом стараются облачиться в яркие одежды и даже разукрашивают свои тела красками.Немцы отмечают 1 мая Хэллоуин. Они также как в Ирландии и Шотландии начинают гулянья с ночи. Люди облачаются в костюмы разных нечистей и устраивают ночные шабаши согласно языческим традициям. На Гавайях Первомай превратился в День цветочных гирлянд. Все вокруг оформляется яркими цветами, а люди надевают украшения из жасмина и других растений. В США 1 мая устраиваются масштабные велосипедные забеги. Граждане спешат припарковать свои автомобили и пересесть на экологически чистый двухколесный транспорт. Вечером американцы отдыхают на различных концертах и других праздничных мероприятиях. Во Франции этот день стал Днем ландышей. Французы дарят друг другу по веточке этого цветка. Причем по традиции, ландыш нужно обязательно сохранить до празднования в следующем году.В 2019 году Первомаю исполняется 133 года. Это один из тех немногих праздников, которые претерпели значительные изменения, однако не потеряли своей актуальности. Первый день мая граждане разных стран теперь отмечают по-разному, однако именно этот праздник собирает вокруг себя людей разной классовой принадлежности и представителей самых разных профессий и сфер, взрослых и детей. В Российской Федерации 1 мая стал в какой-то мере праздником не только весны, а семьи и друзей. Он дарит хорошее настроение и массу положительных эмоций, но самое главное, он стал большим объединяющим фактором.