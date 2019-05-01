История, традиции и современность 1 мая: Россия отмечает Праздник Весны и Труда
1 мая 2019 года Россия отмечает Праздник Весны и Труда. На официальном уровне празднование Первомая было учреждено в конце декабря 2001 года, однако этому празднику намного больше лет. Об истории и традициях данного праздника решили рассказать журналисты издания «ДНИ 24».
История 1 мая берет начало с середины XIX века, а именно с 1886 года, однако еще во времена язычества в первый день второго месяца весны люди собирались на массовые празднества под открытым небом. Народ чествовал богиню плодородия матушку-кормилицу Майю, от имени которой и появилось название месяца май, устраивая масштабные народные гулянья и игрища. Что касается начала современного праздника, то он появился благодаря первой масштабной демонстрации недовольных рабочих в Чикаго, в США. Участники митинга тогда вышли на улицу, чтобы отстоять свои права на труд и требовали от работодателей введения 8-часового рабочего дня и более щадящих условий труда. В ходе акции между участниками демонстрации и полицейскими началось серьезное противостояние. Сотни демонстрантов-рабочих в итоге были задержаны, нескольким участникам позже вынесли смертный приговор. Спустя 3 года после первой акции правительство Парижа приняло решение в память о масштабной демонстрации рабочих США проводить 1 мая подобные акции каждый год. Данное решение было своего рода знаком поддержки французских трудящихся американским. Таким образом, праздник получил международный статус. Уже через год Первомай начали отмечать, помимо Франции и США, в Германии, Австро-Венгрии, Норвегии и многих других странах Европы.
В России первые празднования, приуроченные ко Дню трудящихся, впервые прошли в Санкт-Петербурге в 1891 году. Тогда были организованы народные гулянья, которые в народе получили название «майовки». Они сопровождались выступлениями ведущих политиков. В 1918 году Правительством Российской Советской Федеративной Социалистической Республики было приняло решение сделать 1 мая государственным праздником «Днем Интернационала». Спустя более чем полвека, в 1972 году, праздник переименовали в «День Международной Солидарности Трудящихся Первое Мая». С тех пор его отмечали 1 и 2 числа. Эти дни были нерабочими для всех граждан СССР. В 2005 году, после внесения изменений в одну из статей Трудового кодекса РФ, официально признанным выходным осталось только 1 мая.
Стоит отметить, что долгое время этот праздник считался символом классового противостояния и революции. Ежегодно проводились демонстрации, имеющие больше политический контекст. Граждане разных государств выходили на митинги с плакатами, призывами и фотографиями политических лидеров. Акции сопровождались выступлениями политиков, общественных деятелей и передовиков. Организовывали их, как правило, профсоюзы, рабочие коллективы, руководители предприятий и учебных заведений. Со временем традиции Первомая несколько изменились, а политическая составляющая почти исчезла. Сегодня праздник 1 мая отмечается в 142 государствах. Традиция организовывать в этот день шествия осталась в нескольких странах, однако по большей части этот праздник превратился из политического в народный. Люди просто отдыхают от работы, устраивают ярмарки и народные гулянья. В Российской Федерации сохранилась традиция собираться на свежем воздухе. Граждане вместе с семьями выбираются на отдых, жарят на природе шашлыки и наслаждаются наступившим после холодов теплом.
В других странах традиции празднования 1 мая заметно изменились. Например, в Финляндии в этот день чествуют студентов. Именно на Первомай приходится окончание учебы во всех учебно-образовательных заведениях страны. Наиболее масштабные чествования проходят в городе Хельсинки. Студенты собираются у статуи Хавис Аманды на рыночной площади. Действо сопровождается весельем и гуляньями. В Шотландии и Ирландии День солидарности трудящихся превратился в праздник бога солнца и плодородия Беленуса. Чествование начинается еще ночью, люди разжигают костры, танцуют под барабаны, также праздник сопровождают выступления самодеятельных коллективов и знаменитых артистов. Символом Первомая в этих регионах считается боярышник, на него привязывают алые ленты и загадывают самые заветные желания. Жители при этом стараются облачиться в яркие одежды и даже разукрашивают свои тела красками.
Немцы отмечают 1 мая Хэллоуин. Они также как в Ирландии и Шотландии начинают гулянья с ночи. Люди облачаются в костюмы разных нечистей и устраивают ночные шабаши согласно языческим традициям. На Гавайях Первомай превратился в День цветочных гирлянд. Все вокруг оформляется яркими цветами, а люди надевают украшения из жасмина и других растений. В США 1 мая устраиваются масштабные велосипедные забеги. Граждане спешат припарковать свои автомобили и пересесть на экологически чистый двухколесный транспорт. Вечером американцы отдыхают на различных концертах и других праздничных мероприятиях. Во Франции этот день стал Днем ландышей. Французы дарят друг другу по веточке этого цветка. Причем по традиции, ландыш нужно обязательно сохранить до празднования в следующем году.
В 2019 году Первомаю исполняется 133 года. Это один из тех немногих праздников, которые претерпели значительные изменения, однако не потеряли своей актуальности. Первый день мая граждане разных стран теперь отмечают по-разному, однако именно этот праздник собирает вокруг себя людей разной классовой принадлежности и представителей самых разных профессий и сфер, взрослых и детей. В Российской Федерации 1 мая стал в какой-то мере праздником не только весны, а семьи и друзей. Он дарит хорошее настроение и массу положительных эмоций, но самое главное, он стал большим объединяющим фактором.
История 1 мая берет начало с середины XIX века, а именно с 1886 года, однако еще во времена язычества в первый день второго месяца весны люди собирались на массовые празднества под открытым небом. Народ чествовал богиню плодородия матушку-кормилицу Майю, от имени которой и появилось название месяца май, устраивая масштабные народные гулянья и игрища. Что касается начала современного праздника, то он появился благодаря первой масштабной демонстрации недовольных рабочих в Чикаго, в США. Участники митинга тогда вышли на улицу, чтобы отстоять свои права на труд и требовали от работодателей введения 8-часового рабочего дня и более щадящих условий труда. В ходе акции между участниками демонстрации и полицейскими началось серьезное противостояние. Сотни демонстрантов-рабочих в итоге были задержаны, нескольким участникам позже вынесли смертный приговор. Спустя 3 года после первой акции правительство Парижа приняло решение в память о масштабной демонстрации рабочих США проводить 1 мая подобные акции каждый год. Данное решение было своего рода знаком поддержки французских трудящихся американским. Таким образом, праздник получил международный статус. Уже через год Первомай начали отмечать, помимо Франции и США, в Германии, Австро-Венгрии, Норвегии и многих других странах Европы.
В России первые празднования, приуроченные ко Дню трудящихся, впервые прошли в Санкт-Петербурге в 1891 году. Тогда были организованы народные гулянья, которые в народе получили название «майовки». Они сопровождались выступлениями ведущих политиков. В 1918 году Правительством Российской Советской Федеративной Социалистической Республики было приняло решение сделать 1 мая государственным праздником «Днем Интернационала». Спустя более чем полвека, в 1972 году, праздник переименовали в «День Международной Солидарности Трудящихся Первое Мая». С тех пор его отмечали 1 и 2 числа. Эти дни были нерабочими для всех граждан СССР. В 2005 году, после внесения изменений в одну из статей Трудового кодекса РФ, официально признанным выходным осталось только 1 мая.
Стоит отметить, что долгое время этот праздник считался символом классового противостояния и революции. Ежегодно проводились демонстрации, имеющие больше политический контекст. Граждане разных государств выходили на митинги с плакатами, призывами и фотографиями политических лидеров. Акции сопровождались выступлениями политиков, общественных деятелей и передовиков. Организовывали их, как правило, профсоюзы, рабочие коллективы, руководители предприятий и учебных заведений. Со временем традиции Первомая несколько изменились, а политическая составляющая почти исчезла. Сегодня праздник 1 мая отмечается в 142 государствах. Традиция организовывать в этот день шествия осталась в нескольких странах, однако по большей части этот праздник превратился из политического в народный. Люди просто отдыхают от работы, устраивают ярмарки и народные гулянья. В Российской Федерации сохранилась традиция собираться на свежем воздухе. Граждане вместе с семьями выбираются на отдых, жарят на природе шашлыки и наслаждаются наступившим после холодов теплом.
В других странах традиции празднования 1 мая заметно изменились. Например, в Финляндии в этот день чествуют студентов. Именно на Первомай приходится окончание учебы во всех учебно-образовательных заведениях страны. Наиболее масштабные чествования проходят в городе Хельсинки. Студенты собираются у статуи Хавис Аманды на рыночной площади. Действо сопровождается весельем и гуляньями. В Шотландии и Ирландии День солидарности трудящихся превратился в праздник бога солнца и плодородия Беленуса. Чествование начинается еще ночью, люди разжигают костры, танцуют под барабаны, также праздник сопровождают выступления самодеятельных коллективов и знаменитых артистов. Символом Первомая в этих регионах считается боярышник, на него привязывают алые ленты и загадывают самые заветные желания. Жители при этом стараются облачиться в яркие одежды и даже разукрашивают свои тела красками.
Немцы отмечают 1 мая Хэллоуин. Они также как в Ирландии и Шотландии начинают гулянья с ночи. Люди облачаются в костюмы разных нечистей и устраивают ночные шабаши согласно языческим традициям. На Гавайях Первомай превратился в День цветочных гирлянд. Все вокруг оформляется яркими цветами, а люди надевают украшения из жасмина и других растений. В США 1 мая устраиваются масштабные велосипедные забеги. Граждане спешат припарковать свои автомобили и пересесть на экологически чистый двухколесный транспорт. Вечером американцы отдыхают на различных концертах и других праздничных мероприятиях. Во Франции этот день стал Днем ландышей. Французы дарят друг другу по веточке этого цветка. Причем по традиции, ландыш нужно обязательно сохранить до празднования в следующем году.
В 2019 году Первомаю исполняется 133 года. Это один из тех немногих праздников, которые претерпели значительные изменения, однако не потеряли своей актуальности. Первый день мая граждане разных стран теперь отмечают по-разному, однако именно этот праздник собирает вокруг себя людей разной классовой принадлежности и представителей самых разных профессий и сфер, взрослых и детей. В Российской Федерации 1 мая стал в какой-то мере праздником не только весны, а семьи и друзей. Он дарит хорошее настроение и массу положительных эмоций, но самое главное, он стал большим объединяющим фактором.
Общество / Главные новости / Авторские новости
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 00:06