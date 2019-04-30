Бывший старший дизайнер Gmail нашел способ убрать лишние функции
Бывший старший дизайнер Gmail Майкл Леггитт нашел способ убрать все лишние функции. Он разработал плагин для браузера Chrome, который получил название Simplify.
Gmail обновляется постоянно, но несмотря на это веб-версия данного почтового сервиса остается переполнена различными ненужными функциями. Данные дополнения практически не используются клиентами бесплатной почтовой службы от компании Google. Недавно стало известно, что бывший старший дизайнер Gmail Майкл Леггитт нашел решение этой проблемы. Он разработал плагин для браузера Chrome и дал ему название Simplify.
Независимый программный модуль был создан для того, чтобы убрать все лишние функции с почтового сервиса. Также стало известно, что новинка скрывает все ненужные иконки в меню, а поисковая система не занимает много места, уступая его главным функциям. Помимо этого, Simplify имеет возможность убирать цветовое разделение, перемещая клавишу в правый угол внизу экрана.
Gmail обновляется постоянно, но несмотря на это веб-версия данного почтового сервиса остается переполнена различными ненужными функциями. Данные дополнения практически не используются клиентами бесплатной почтовой службы от компании Google. Недавно стало известно, что бывший старший дизайнер Gmail Майкл Леггитт нашел решение этой проблемы. Он разработал плагин для браузера Chrome и дал ему название Simplify.
Независимый программный модуль был создан для того, чтобы убрать все лишние функции с почтового сервиса. Также стало известно, что новинка скрывает все ненужные иконки в меню, а поисковая система не занимает много места, уступая его главным функциям. Помимо этого, Simplify имеет возможность убирать цветовое разделение, перемещая клавишу в правый угол внизу экрана.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:18