Курбану Омарову досталось за конфликт с Сергеем Светлаковым





Не так давно имя Курбана Омарова оказалось в центре громкого скандала. Напомним, что российский бизнесмен нелицеприятно высказался в адрес комика и актера Сергея Светлакова, который якобы раскритиковал ведущих телепроекта «Дом-2».Омаров даже опубликовал у себя на странице в Instagram пост с фотографией Светлакова, который через несколько часов удалил. Впрочем, мужу Бородиной не простили выпады в адрес Сергея. На защиту юмориста встали фанаты, а некоторые не только раскритиковали Курбана, но и озвучили, почему же он так боится закрытия «Дома-2».С чего Курбан возомнил из себя кого-то великого и позволил себе высказываться в адрес других людей, недоумевают в Сети. Ведь Светлаков все правильно сказал, когда указал на то, что телеканал «ТНТ» себя «объективно изжил», поэтому он и расторгнул с его продюсерами контракт.Также подмечено, что все согласны с мнением некоторых пользователей Сети, которые думают, что именно Бородина заставила Омарова удалить свой пост адресованный Светлакову.Курбан удалил публикацию, так как понял, что если реалити-шоу «Дом-2» закроют, Бородиной не будет за какие деньги его содержать, уверены в соцсетях.