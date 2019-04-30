Среднемоторный Chevrolet Corvette впервые представлен на видеотизере





Видеоролик, появившийся на YouTube-канале автопроизводителя, демонстрирует классические модели Corvette разных времен выпуска, а затем представляет закамуфлированную новинку, движущуюся по трассе Нюрбургринга. Цифры «07.18.19», появляющиеся в тизере, могут намекать, как на дату официального дебюта суперкара, так и на скорость прохождения им «Северной петли».Chevrolet Corvette, впервые за семь десятилетий готовящийся в среднемоторной сборке, оснастят 6,2-литровым алюминиевым агрегатом на 500 л. с., работающим в паре с 8-диапазонной АКПП с двумя сцеплениями. Автомобиль получит систему заднего привода.