Среднемоторный Chevrolet Corvette впервые представлен на видеотизере
Компания Chevrolet выпустила первый видеотизер, представив свой суперкара Corvette новой генерации. Автомобиль, получивший среднемоторную сборку, дебютирует 18 июля 2019 года.
Видеоролик, появившийся на YouTube-канале автопроизводителя, демонстрирует классические модели Corvette разных времен выпуска, а затем представляет закамуфлированную новинку, движущуюся по трассе Нюрбургринга. Цифры «07.18.19», появляющиеся в тизере, могут намекать, как на дату официального дебюта суперкара, так и на скорость прохождения им «Северной петли».
Chevrolet Corvette, впервые за семь десятилетий готовящийся в среднемоторной сборке, оснастят 6,2-литровым алюминиевым агрегатом на 500 л. с., работающим в паре с 8-диапазонной АКПП с двумя сцеплениями. Автомобиль получит систему заднего привода.
Видеоролик, появившийся на YouTube-канале автопроизводителя, демонстрирует классические модели Corvette разных времен выпуска, а затем представляет закамуфлированную новинку, движущуюся по трассе Нюрбургринга. Цифры «07.18.19», появляющиеся в тизере, могут намекать, как на дату официального дебюта суперкара, так и на скорость прохождения им «Северной петли».
Chevrolet Corvette, впервые за семь десятилетий готовящийся в среднемоторной сборке, оснастят 6,2-литровым алюминиевым агрегатом на 500 л. с., работающим в паре с 8-диапазонной АКПП с двумя сцеплениями. Автомобиль получит систему заднего привода.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:54