Медики назвали ТОП-6 полезных продуктов для употребления перед сном





В списке экспертов нет жирных, мучных и сладких лакомств, богатых калориями и углеводами. По мнению исследователей, лучше всего для перекуса перед отдыхом подойдут низкокалорийные блюда с высоким содержанием триптофана. Так, творог и греческий йогурт содержит белок под названием козеин. Он очень медленно расщепляется, что может избавить от голода и дать чувство насыщения. Творог богат множеством витаминов и полезных микроэлементов, позволяющих поддерживать здоровье мышц и иммунной системы.Заглушить голод и быстрее уснуть поможет и употребление жирных видов рыбы, таких как скумбрия или сардины. В них очень много омега-3 жирных кислот, полезных для организма.Перед сном можно есть яйца, считают эксперты. Лучший перекус – это омлет с зеленым салатом. Благодаря такому сочетанию человек быстро насыщается. Блюдо имеет низкую калорийность, поэтому женщинам можно не переживать из-за стройности фигуры. Далее в рейтинге продуктов для ночного употребления такие орехи как арахис, фундук и кешью. Наличие в них витаминов группы В положительно воздействует на нервную систему.Специалисты обратили внимание и на безглютеновые крупы – рис, киноа, гречневая крупа, которые можно есть «на ночь глядя». Блюда из них влияют на организм так же, как орехи.Ананасы и бананы также есть в ТОПе медиков, несмотря на калорийность. Эти экзотические продукты богаты серотонином, важным для здоровья и полноценного сна. Специалисты рекомендуют употреблять не больше 100 г бананов и ананасов на ночь.