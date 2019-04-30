АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
EUR 72.20 USD 64.69
Курс валют на 30.04.2019

Медики назвали ТОП-6 полезных продуктов для употребления перед сном

Медики назвали ТОП-шесть продуктов для тех, кто очень любит есть на ночь и не может пройти мимо холодильника перед сном. Специалисты объяснили, какая еда может быть не только вкусной, но и полезной в позднее время суток.

Медики назвали ТОП-6 полезных продуктов для употребления перед сном

В списке экспертов нет жирных, мучных и сладких лакомств, богатых калориями и углеводами. По мнению исследователей, лучше всего для перекуса перед отдыхом подойдут низкокалорийные блюда с высоким содержанием триптофана. Так, творог и греческий йогурт содержит белок под названием козеин. Он очень медленно расщепляется, что может избавить от голода и дать чувство насыщения. Творог богат множеством витаминов и полезных микроэлементов, позволяющих поддерживать здоровье мышц и иммунной системы.
Медики назвали ТОП-6 полезных продуктов для употребления перед сном

Заглушить голод и быстрее уснуть поможет и употребление жирных видов рыбы, таких как скумбрия или сардины. В них очень много омега-3 жирных кислот, полезных для организма.
Медики назвали ТОП-6 полезных продуктов для употребления перед сном

Перед сном можно есть яйца, считают эксперты. Лучший перекус – это омлет с зеленым салатом. Благодаря такому сочетанию человек быстро насыщается. Блюдо имеет низкую калорийность, поэтому женщинам можно не переживать из-за стройности фигуры. Далее в рейтинге продуктов для ночного употребления такие орехи как арахис, фундук и кешью. Наличие в них витаминов группы В положительно воздействует на нервную систему.

Специалисты обратили внимание и на безглютеновые крупы – рис, киноа, гречневая крупа, которые можно есть «на ночь глядя». Блюда из них влияют на организм так же, как орехи.
Медики назвали ТОП-6 полезных продуктов для употребления перед сном

Ананасы и бананы также есть в ТОПе медиков, несмотря на калорийность. Эти экзотические продукты богаты серотонином, важным для здоровья и полноценного сна. Специалисты рекомендуют употреблять не больше 100 г бананов и ананасов на ночь.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ТОП-10 самых популярных смартфонов в
Филипп Киркоров поменял свой телефонный
Первая в мире фотография Бога
Пользователи Сети отметили сходство
Станислав Садальский продолжает
Компания Lenovo готовит к презентации
Samsung Galaxy A50 получит значительное
ЦИК Украины официально объявил
Саша Черно сообщила, что Рита Ларченко
Анна Хилькевич перенесла процедуру по
В Иркутске перевернулся батут,
СМИ: Разработка ЗРК С-500 находится на
Ученые назвали список лучших продуктов
На федеральной трассе в Хакасии в ДТП
Пригожин опроверг слухи о том, что стал
Видео кабины бомбардировщика-невидимки
Медики назвали ТОП-6 полезных продуктов
«Тело ненавидело меня»: Певица Пинк
Компания Kia начала российские продажи
Land Rover проводят финальные испытания
Медики: Чувство голода после приёма
Бывший старший дизайнер Gmail нашел
Медики объяснили, как отличить
Курбану Омарову досталось за конфликт с
Игорь Николаев показал фото спящего
Среднемоторный Chevrolet Corvette
Психологи рассказали о налаживании
Ученые обнаружили новый маркер для
Лиза и Гарри Галкины поздравили Филиппа
Ученые: Потеря обоняния может быть
Просмотреть все новости