В Индонезии образовался необъяснимый провал в земле
В районе поселка Кампонг-Сукабуми в Индонезии образовалась огромная яма в земле, глубиной 12 метров и в диаметре примерно 16 метров. Происшествие произошло ночью 28 апреля.
Ученые связывают это явление с многочисленными карстовыми пещерами, которые увеличились из-за обильных дождей. С 26 апреля в стране проходят ливни, повлекшие к оползням и гибели людей. Также сильно пострадала инфраструктура страны.
Подобные провалы в земле уже случались в Индонезии. В сентябре прошлого года в районе Сукабуми возникла схожая воронка. Однако тогда не было дождей, поэтому логическое объяснение такому явлению не нашли. Геологи считают, что эти происшествия связаны с необъяснимыми процессами, которые происходят в литосфере.
Ученые связывают это явление с многочисленными карстовыми пещерами, которые увеличились из-за обильных дождей. С 26 апреля в стране проходят ливни, повлекшие к оползням и гибели людей. Также сильно пострадала инфраструктура страны.
Подобные провалы в земле уже случались в Индонезии. В сентябре прошлого года в районе Сукабуми возникла схожая воронка. Однако тогда не было дождей, поэтому логическое объяснение такому явлению не нашли. Геологи считают, что эти происшествия связаны с необъяснимыми процессами, которые происходят в литосфере.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:06