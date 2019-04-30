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В Индонезии образовался необъяснимый провал в земле

В районе поселка Кампонг-Сукабуми в Индонезии образовалась огромная яма в земле, глубиной 12 метров и в диаметре примерно 16 метров. Происшествие произошло ночью 28 апреля.
В Индонезии образовался необъяснимый провал в земле

Ученые связывают это явление с многочисленными карстовыми пещерами, которые увеличились из-за обильных дождей. С 26 апреля в стране проходят ливни, повлекшие к оползням и гибели людей. Также сильно пострадала инфраструктура страны.

Подобные провалы в земле уже случались в Индонезии. В сентябре прошлого года в районе Сукабуми возникла схожая воронка. Однако тогда не было дождей, поэтому логическое объяснение такому явлению не нашли. Геологи считают, что эти происшествия связаны с необъяснимыми процессами, которые происходят в литосфере.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:06

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