В Индонезии образовался необъяснимый провал в земле





Ученые связывают это явление с многочисленными карстовыми пещерами, которые увеличились из-за обильных дождей. С 26 апреля в стране проходят ливни, повлекшие к оползням и гибели людей. Также сильно пострадала инфраструктура страны.Подобные провалы в земле уже случались в Индонезии. В сентябре прошлого года в районе Сукабуми возникла схожая воронка. Однако тогда не было дождей, поэтому логическое объяснение такому явлению не нашли. Геологи считают, что эти происшествия связаны с необъяснимыми процессами, которые происходят в литосфере.