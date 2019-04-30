Психологи рассказали о налаживании дружеских отношений с бывшими





Психологи отметили, что оба партнера после завершения отношений должны понимать конечность их связи и не пытаться предпринимать попытки к восстановлению. Психологически тяжело сразу переключиться и осознать завершение этого этапа в жизни, а тем более перейти к принятию чего-то нового.Уровень дружбы не может быть заложен сразу на фундаменте любовных отношений. Потому психологи рекомендуют полностью разорвать связь с партнером, чтобы пережить период «разбитого сердца», обиды и разочарования.Важным признаком того, что вы можете приступать к построению дружеских отношений, является отсутствие ревности. Чтобы не доставлять лишних переживаний, необходимо провести иногда довольно длительную работу над собой, которая может занять в некоторых случаях больше года. Часто психологи вообще не рекомендуют налаживать приятельские отношения с бывшими.