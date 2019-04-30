Ольга Бузова заявила, что не взвешивается, потому что у нее «тяжелая кость»
Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова призналась, что довольно редко встает на весы, только потому что у нее очень «тяжелая кость». По словам телезнаменитости, она всегда ориентируется по своим объемам.
Всем известно, что после того, как Ольга начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, она стала ярым поклонником спорта и здорового образа жизни. Буквально каждый день Бузова посещала спортзал и следила за тем, что кушает, а также отказалась от некоторых вредных привычек.
Как бы то ни было, но после развода Ольга очень изменилась, а если быть точнее, образ жизни звезды «Дома-2» кардинально поменялся. Сейчас Бузова является не только ведущей скандальной телестройки, но и бизнесвумен, а также восходящей певицей.
Буквально каждый день Ольге приходится посещать различные съемки, которые попросту не оставили знаменитости выбора и ей пришлось отказаться от посещения спортзала. Бузова сама не единожды признавалась, что «забросила» тренировки, а поддерживает себя в прекрасной форме с помощью строгих диет.
Не так давно Ольга призналась, что при росте 178 сантиметров она весит 57-59 килограмм, что для нее является вполне нормальным. По словам Бузовой, у нее очень «тяжелая кость», поэтому многие не всегда верят в то, что ее вес составляет почти 60 килограмм.
К слову, поклонники Ольги ежедневно просят свою любимицу отказаться от жестких диет и пытаются убедить ее в том, что в 33 года она выглядит лучше некоторых 20-летних девушек.
Всем известно, что после того, как Ольга начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, она стала ярым поклонником спорта и здорового образа жизни. Буквально каждый день Бузова посещала спортзал и следила за тем, что кушает, а также отказалась от некоторых вредных привычек.
Как бы то ни было, но после развода Ольга очень изменилась, а если быть точнее, образ жизни звезды «Дома-2» кардинально поменялся. Сейчас Бузова является не только ведущей скандальной телестройки, но и бизнесвумен, а также восходящей певицей.
Буквально каждый день Ольге приходится посещать различные съемки, которые попросту не оставили знаменитости выбора и ей пришлось отказаться от посещения спортзала. Бузова сама не единожды признавалась, что «забросила» тренировки, а поддерживает себя в прекрасной форме с помощью строгих диет.
Не так давно Ольга призналась, что при росте 178 сантиметров она весит 57-59 килограмм, что для нее является вполне нормальным. По словам Бузовой, у нее очень «тяжелая кость», поэтому многие не всегда верят в то, что ее вес составляет почти 60 килограмм.
К слову, поклонники Ольги ежедневно просят свою любимицу отказаться от жестких диет и пытаются убедить ее в том, что в 33 года она выглядит лучше некоторых 20-летних девушек.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:57