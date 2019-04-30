Медики объяснили, как отличить сердечный приступ от панических атак





Медики рассказали, что некоторые признаки панических атак совпадают с симптомами сердечного приступа, и это усложняет выявление проблемы. Специалисты объяснили, что при тревожности возникает тошнота, повышенное потоотделение, боль в груди, сбивчивое дыхание и дискомфорт в верхней части туловища. Такие признаки могут появляться и исчезать в течение некоторого времени. Специалисты утверждают, что адреналин в организме вызывает множество различных симптомов, поскольку панические атаки похожи на удар током, который длится несколько минут.Медицинские работники из США рассказали, что сердечный приступ может случится у людей достигнувших среднего возраста. Также специалисты отметили, что если человек испытывает боль в груди и не знает причины, то ему следует как можно быстрее обратиться к врачу.