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Ученые: Потеря обоняния может быть признаком приближающейся смерти

Ученые из Университета штата Мичиган установили, что утрата способности распознавать запахи у пожилых людей может быть признаком приближающейся смерти. Эту информацию они получили в результате проведенного исследования.
Ученые: Потеря обоняния может быть признаком приближающейся смерти

В эксперименте приняли участие 2 300 человек возрастом от 70 до 79 лет, которых попросили распознать 12 распространенных запахов. После чего за ними следили на протяжение 13 лет. В этот промежуток времени 1 200 испытуемых умерли.

В результате было установлено, что риск умереть у людей, которые плохо прошли тест, на 46 процентов больше. Особенно выражена эта закономерность у лиц, чувствовавших себя отлично в момент теста, поскольку в их случае вероятность умереть увеличивалась до 62 процентов. Связь между потерей слуха и гибелью в 23 процентах смертей удалось проследить. Это было связано с заболеванием Паркинсона, деменцией и непреднамеренной потерей веса. Однако остальные смерти, которые были связаны с ухудшением обоняния, объяснить не удалось. Возможно, это следствие какого-то заболевания или отклонения, приводящего к летальному исходу.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:20

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