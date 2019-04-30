Ученые: Потеря обоняния может быть признаком приближающейся смерти





В эксперименте приняли участие 2 300 человек возрастом от 70 до 79 лет, которых попросили распознать 12 распространенных запахов. После чего за ними следили на протяжение 13 лет. В этот промежуток времени 1 200 испытуемых умерли.В результате было установлено, что риск умереть у людей, которые плохо прошли тест, на 46 процентов больше. Особенно выражена эта закономерность у лиц, чувствовавших себя отлично в момент теста, поскольку в их случае вероятность умереть увеличивалась до 62 процентов. Связь между потерей слуха и гибелью в 23 процентах смертей удалось проследить. Это было связано с заболеванием Паркинсона, деменцией и непреднамеренной потерей веса. Однако остальные смерти, которые были связаны с ухудшением обоняния, объяснить не удалось. Возможно, это следствие какого-то заболевания или отклонения, приводящего к летальному исходу.