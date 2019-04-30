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Ученые развенчали наиболее популярные исторические мифы

Специалисты рассказали о самых популярных исторических мифах, долгое время считавшихся правдой. Эксперты рассекретили тайну загадочной гибели Григория Распутина, а также опровергли сведения о методе борьбы с женской истерией, использовавшемся в средневековый период.
Ученые развенчали наиболее популярные исторические мифы

Монах в глазах соотечественников был «сверхчеловеком», которого сложно убить. Сначала предполагалось, что помощник королевы утонул в Волге, но ученые выяснили, он оказался в реке, уже будучи мертвым, так как в его легких не обнаружили воды. Убийцей Распутина считается дворянин Феликс Юсупов. Согласно историческим данным, он подкрался к монаху сзади и ударил его по затылку, а затем бросил тело в реку. Дворянин якобы сам начал распускать слухи о сверхспособностях своей жертвы, чтобы отвести от себя подозрение.

В XIX веке медики пытались найти метод лечения женской истерии. Врачи средневековья, как гласит история, полагали, что от заболевания дам может избавить оргазм, поэтому создали вибратор. Считалось, что данные приспособления способны излечить от истерии лучше медикаментов. Известен миф о существовании в древности металлические «пояса верности». Как выяснили специалисты, подобное изделие действительно имело место, но носили его шуты для выступления перед своими господами с забавными номерами. Ученые отмечают, что такие железные пояса при контакте с кожей могли вызвать смертельные инфекции.

Неандертальцы, согласно давнему мифу, не обладали выдающимися умственными способностями. Однако, как показывают последние исследования, некоторые из представителей этого народа отличались хорошим интеллектом и «руководили» соплеменниками, помогая им приспосабливаться к условиям и выживать.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:37

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