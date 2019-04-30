Лиза и Гарри Галкины поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения и пригласили в гости

В личном блоге Примадонны в социальной сети Instagram появилось интересное видео, посвященное имениннику и бывшему супругу Аллы Борисовны. В кадре артистичные 5-летние Лиза и Гарри обращаются к Филиппу Бедросовичу с поздравительными словами. Малыши признались: им очень весело в компании с Киркоровым, они очень ему рады, когда он приезжает к ним в гости с «хорошими подарочками».Поклонники исполнительницы высоко оценили таланты маленьких чад артистки, оставляя множество положительных отзывов о «милых», «чудесных», «хороших», «воспитанных и умных» Лизе и Гарри. В комментариях многие фолловеры Аллы Пугачевой порекомендовали отмечающему 52-летие Киркорову не приезжать к детям звезд без подарков.