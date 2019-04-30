Ученые обнаружили связь между инсультом и развитием деменции





Специалисты провели масштабное исследование в Южной Африке и выявили, что практически каждый второй человек, перенесший инсульт, отмечает у себя проблемы с памятью. В среднем через три месяца после перенесенного острого нарушения кровообращения головного мозга у пациентов наблюдались проблемы с памятью, а после - начало развития деменции.Инсульт могут спровоцировать такие факторы как повышенное кровяное давление, уровень и условия жизни, качество медицинского обслуживания, стресс, различные заболевания сердечно-сосудистой системы, вредные привычки.По данным Всемирной Организации Здравоохранения к 2025 году подвержены развитию недуга будут практически все жители Земли. Потому специалисты направили все свои усилия для поисков лекарств, которые помогут если не предотвратить возникновение заболевания, то хотя бы поможет эффективно бороться с его прогрессированием и последствиями.