Под Пятигорском горит крупный магазин «21 век»





На месте происшествия работает 45 человек и 16 единиц техники. Из-за большой площади возгорания ликвидировать очаг пока не удалось. Информации о жертвах сейчас нет. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна. Область возгорания локализирована, и все силы спасателей направлены на ликвидацию огня.