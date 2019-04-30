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Под Пятигорском горит крупный магазин «21 век»

Под Пятигорском в районе поселка Горячеводский горит большой магазин «21 век», который имеет площадь 2,4 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в отделе с автомобильными маслами.
Под Пятигорском горит крупный магазин «21 век»

На месте происшествия работает 45 человек и 16 единиц техники. Из-за большой площади возгорания ликвидировать очаг пока не удалось. Информации о жертвах сейчас нет. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна. Область возгорания локализирована, и все силы спасателей направлены на ликвидацию огня.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:11

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