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Созданы микророботы для качественной чистки зубов

Специалистам Пенсельванского университета удалось разработать микророботов, помогающих качественно чистить зубы. Они могут удалять налет даже в самых труднодоступных местах.
Созданы микророботы для качественной чистки зубов

Биопленка на зубах провоцирует их разрушение, а также способствует развитию различных заболеваний, включая пародонтоз и кариес. Подобный налет сложно удалить в домашних условиях, поэтому приходится обращаться к стоматологам. Однако некоторые люди прибегают к такой не очень комфортной, по их мнению, процедуре крайне редко.

Американский исследователи предложили более щадящий способ очистки зубов от налета. Специалисты, объединив ряд методик, создали микророботов. Миниатюрные приспособления помогают избавиться от вредной биопленки даже в труднодоступных зонах, пишет «Слово и Дело».



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:07

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