Специалисты дали несколько советов по подготовке автомобиля к продаже





Для начала желательно устранить все небольшие дефекты и посторонние звуки. Закрасить царапины и сколы, прикрутить или поджать расшатанные элементы, устранить пятна с сидений. Также желательно установить новые колпаки и надеть подголовники или чехлы на сиденья. Все это визуально сделает автомобиль привлекательнее и увеличит его стоимость.Перед тем как поместить объявление о продаже, следует рассчитать примерную стоимость ремонта изношенных частей, и указать эту информацию в объявлении. Это вызовет доверие у покупателя, и с большей вероятностью он купить именно этот автомобиль. Также стоит уделить внимание оценке стоимости авто. В этом помогут оценщики или сайты по продаже автомобилей. Если есть необходимость срочно продать транспортное средство, тогда следует указать конкурентную цену. Однако если спешить некуда, можно завысить стоимость и посмотреть на реакцию покупателей, на основании которой регулировать цену. Это позволить получить максимальную выгоду с продажи автомобиля.