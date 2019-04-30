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Специалисты дали несколько советов по подготовке автомобиля к продаже

Продать автомобиль за разумную цену и при этом не тратя много денег на предварительный ремонт – желание каждого автовладельца. Специалисты дали несколько рекомендаций по подготовке транспортного средства к продаже.
Специалисты дали несколько советов по подготовке автомобиля к продаже

Для начала желательно устранить все небольшие дефекты и посторонние звуки. Закрасить царапины и сколы, прикрутить или поджать расшатанные элементы, устранить пятна с сидений. Также желательно установить новые колпаки и надеть подголовники или чехлы на сиденья. Все это визуально сделает автомобиль привлекательнее и увеличит его стоимость.

Перед тем как поместить объявление о продаже, следует рассчитать примерную стоимость ремонта изношенных частей, и указать эту информацию в объявлении. Это вызовет доверие у покупателя, и с большей вероятностью он купить именно этот автомобиль. Также стоит уделить внимание оценке стоимости авто. В этом помогут оценщики или сайты по продаже автомобилей. Если есть необходимость срочно продать транспортное средство, тогда следует указать конкурентную цену. Однако если спешить некуда, можно завысить стоимость и посмотреть на реакцию покупателей, на основании которой регулировать цену. Это позволить получить максимальную выгоду с продажи автомобиля.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:53

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