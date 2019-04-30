Разработан новый многофункциональный защитный чехол Caramel для MacBook Pro от Apple





Чехол представляет собой две поликарбонатные панели, которые плотно крепятся на крышку ноутбука и корпус. Часть, фиксируемая на крышке устройства, может похвастаться встроенным хабом, где имеется весьма приличный комплект различных разъемов. Для того, чтобы активировать последние, следует подключить Caramel к USB-C, который находится на левом торце MacBook Pro.На одной стороне хаба расположен USB-C, способный поддерживать зарядку до 100 Вт, а также три разъема USB 3.0, HDMI. Что касается верхней стороны хаба, то здесь есть слоты, предназначенные для карт памяти SD и MicroSD. Такой обширный арсенал разъемов дает возможность пользователям подключать к аппарату различные устройства, включая флешки, жесткие диски, внешние экраны.С помощью новинки с ноутбука можно выводить картинку с разрешением до 4К на монитор или ТВ. Caramel защищает ноутбук от царапин и воды. Девайс подойдет как для 13-дюймовых, так и 15-дюймовых моделей MacBook Pro. Удобное инновационное решение в настоящий момент доступно всего за 59 долларов.