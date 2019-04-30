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Разработан новый многофункциональный защитный чехол Caramel для MacBook Pro от Apple

Специалисты компании Apple разработали новый многофункциональный защитный чехол для новых гаджетов MacBook Pro. Полезная и удобная новинка под названием Caramel представлена на платформе Kickstarter.

Разработан новый многофункциональный защитный чехол Caramel для MacBook Pro от Apple

Чехол представляет собой две поликарбонатные панели, которые плотно крепятся на крышку ноутбука и корпус. Часть, фиксируемая на крышке устройства, может похвастаться встроенным хабом, где имеется весьма приличный комплект различных разъемов. Для того, чтобы активировать последние, следует подключить Caramel к USB-C, который находится на левом торце MacBook Pro.

На одной стороне хаба расположен USB-C, способный поддерживать зарядку до 100 Вт, а также три разъема USB 3.0, HDMI. Что касается верхней стороны хаба, то здесь есть слоты, предназначенные для карт памяти SD и MicroSD. Такой обширный арсенал разъемов дает возможность пользователям подключать к аппарату различные устройства, включая флешки, жесткие диски, внешние экраны.

С помощью новинки с ноутбука можно выводить картинку с разрешением до 4К на монитор или ТВ. Caramel защищает ноутбук от царапин и воды. Девайс подойдет как для 13-дюймовых, так и 15-дюймовых моделей MacBook Pro. Удобное инновационное решение в настоящий момент доступно всего за 59 долларов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:52

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