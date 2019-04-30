Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Несмотря на то, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров давно в разводе и даже прошли процедуру развенчания, они сумели сохранить теплые дружеские отношения. Звезды всегда поздравляют друг друга с днем рождения. К 70-летию Примадонны король российской поп-эстрады подготовил праздничный концерт «Подарок для Аллы». Также он приходил поздравить певицу лично на вечеринку, посвященную ее юбилею.Сегодня празднует свой 52-й день рождения Филипп Киркоров. Он планирует провести праздник в Дубае. Намечается грандиозная вечеринка для друзей, а также концерт, где певец споет любимые хиты.Алла Пугачева поздравила звезду с днем рождения на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию певца и написала пару поздравительных слов в его адрес: «С днём Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и «Я»кай как можно дольше», - прокомментировала артистка свой пост.