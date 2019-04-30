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Анжелика Варум рассказала о бороьбе с трудностями подросткового возраста дочки

Анжелика Варум рассказала, как боролась с трудностями подросткового возраста дочери. Интервью певицы опубликовано в журнале «Караван историй».
Анжелика Варум рассказала о бороьбе с трудностями подросткового возраста дочки

Дочери знаменитых артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавете уже 20 лет. Сейчас у девушки хорошие отношения со своими родителями, но так было не всегда.

Певица рассказала, что в период переходного возраста дочки им было нелегко. Членам семейства даже пришлось заново строить отношения. Всё дело в том, что девочка жила с бабушкой и дедушкой в Майами. Поскольку звёздные родители много времени проводили на гастролях, дочка стала отдаляться от них. Сыграло свою роль и то, что девочку разбаловали и многое ей позволяли.

Артистка призналась, что ей пришлось взять ситуацию под свой контроль. «Было страшно переусердствовать с воспитательным моментом, ведь у Лизы мой характер. Я боялась, что она так же, как и я в своё время, может уйти из дома», - отметила Варум. Со временем девочка поняла, что с мамой гораздо лучше дружить, чем ссориться. Так у Елизаветы и её звёздной мамы наладились взаимоотношения.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 11:15

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