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Имущество футболиста Неймару арестовано бразильской налоговой инспекцией

Государственная налоговая инспекция Бразилии заблокировала часть имущества известного футболиста Неймару. Об этом сообщает адвокат игрока Маркус Недера.
Имущество футболиста Неймару арестовано бразильской налоговой инспекцией

Со слов юриста, это превентивная мера, и игрок имеет право собственности. На имущество просто наложен арест до момента выяснения всех обстоятельств по существу.

Дело в том, что власти странны подозревают Неймару в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 17,5 миллиона долларов. Это связано с переходом игрока из сан-паульского ФК "Сантус" в испанскую "Барселону", за который он получил внушительную сумму, однако не удосужился уплатить налог. Сейчас под арестом находятся самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также часть компании, которая принадлежит семье Неймару.

Юристы ведут переговоры с налоговой инспекцией о разблокировке имущества футболиста. Как скажется данная ситуация на карьере Неймару не ясно, и собирается ли он оплатить налог - неизвестно.



 
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Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:11

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