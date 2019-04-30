Имущество футболиста Неймару арестовано бразильской налоговой инспекцией





Со слов юриста, это превентивная мера, и игрок имеет право собственности. На имущество просто наложен арест до момента выяснения всех обстоятельств по существу.Дело в том, что власти странны подозревают Неймару в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 17,5 миллиона долларов. Это связано с переходом игрока из сан-паульского ФК "Сантус" в испанскую "Барселону", за который он получил внушительную сумму, однако не удосужился уплатить налог. Сейчас под арестом находятся самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также часть компании, которая принадлежит семье Неймару.Юристы ведут переговоры с налоговой инспекцией о разблокировке имущества футболиста. Как скажется данная ситуация на карьере Неймару не ясно, и собирается ли он оплатить налог - неизвестно.