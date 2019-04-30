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Ученые выяснили, когда наступит глобальная катастрофа

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA, расположенной в Пасадене, смогли выяснить, когда на Планете наступит глобальная катастрофа. Это удалось ученым с помощью самой точной численной модели повышения уровня воды в океане, в процессе глобального потепления, пишет издание Science.

Ученые выяснили, когда наступит глобальная катастрофа

Новые данные позволили предположить, в XXIII веке подъем суши, вызванный уменьшением массы ледников, приведет к замедлению многих процессов, в том числе и проникновения морских вод вглубь материков.

Разработанная экспертами модель учитывала подъем Антарктиды из-за таяния ледников рядом с линией заземления (областью отделения ледника от суши), и то, как взаимодействуют между собой перераспределение массы ледникового покрова и динамика вращения земного шара. Специалисты обратили внимание и на участки коренных пород, чья площадь составляет 1 км, а не 20. Последнее позволило увеличить точность прогнозируемых данных.

Прогнозы на будущие 100 лет предусматривают совпадение новой модели с другими предположениями ученых с погрешностью в 1%. Существенные различия заметны в отдаленном будущем. Так, вероятно, в 2250 году ледник Туэйтса, отличающийся активным движением, будет меньше и слабее воздействовать на уровень воды в океане в результате такого явления, как гляциоизостазия. Речь идет о вертикальном движении поверхности Голубой планеты, что происходит после снятия нагрузки от ледников.
Ученые выяснили, когда наступит глобальная катастрофа

Эксперты сделали еще несколько важных выводов: в 2350-м произойдет замедление миграции линии заземления на 38%, при этом уровень моря окажется ниже на 29% по сравнению с «предсказаниями» других моделей. Светила науки уточнили: следует помнить, что уровень океана все равно будет увеличиваться из-за таяния льдов, а вышеописанные замедления – временное явление.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:40

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