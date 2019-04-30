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Компрессионные носки могут спровоцировать образование тромба при авиаперелете

Компрессионные носки, заявляют медики, опасно надевать на борту самолета. Использование подобного рода изделия непосредственно перед перелетом грозит образованием тромба.
Компрессионные носки могут спровоцировать образование тромба при авиаперелете

Как объясняют специалисты, лучше надевать такие носки за несколько часов до авиарейса, чтобы дать время организму адаптироваться. Эксперты не советуют снимать подобные фиксирующие приспособления сразу же после посадки лайнера в аэропорту, пишет «ПолитЭксперт».

Компрессионные изделия, отмечают медики, защищают от образования тромбов. Ткань, обтягивающая ноги, поддерживает их в тонусе во время полета, когда человек сидит без движения, происходит постепенное обезвоживание его организма, и падает давление. Однако важно знать, как правильно такие носки носить и в какой момент их надевать, чтобы не навредить себе.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:10

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