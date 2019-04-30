Windows 10 увеличит свой объём до 32 гигабайт





Нововведения связаны с изменением требований к аппаратному обеспечению. Теперь для установки как 32-х разрядной, так и 64-х разрядной операционной системы будет необходимо иметь 32 гигабайта свободного пространства на накопителе. Это должно стимулировать разработчиков техники увеличивать объём памяти на своих устройствах. Увеличение размера Windows 10 связано с необходимостьюобеспечения места для загрузки обновлений. Такой подход гарантирует, что пространство на накопителе не закончится посредине загрузки.Также Windows 10 May 2019 Update принудительно блокирует обновление, если на устройстве установлены внешние накопители (жесткие диски или флеш-карты). Однако причиной тому является неверное назначение дисков, а не прихоть производителя.