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Windows 10 увеличит свой объём до 32 гигабайт

Производитель Microsoft в мае выпустит обновления для операционной системы Windows 10, после которого для корректной работы системы будет необходимо 32 гигабайта свободной памяти на жёстком диске. Ранее для этого было достаточно 16 гигабайт свободного места.

Windows 10 увеличит свой объём до 32 гигабайт

Нововведения связаны с изменением требований к аппаратному обеспечению. Теперь для установки как 32-х разрядной, так и 64-х разрядной операционной системы будет необходимо иметь 32 гигабайта свободного пространства на накопителе. Это должно стимулировать разработчиков техники увеличивать объём памяти на своих устройствах. Увеличение размера Windows 10 связано с необходимостью
обеспечения места для загрузки обновлений. Такой подход гарантирует, что пространство на накопителе не закончится посредине загрузки.

Также Windows 10 May 2019 Update принудительно блокирует обновление, если на устройстве установлены внешние накопители (жесткие диски или флеш-карты). Однако причиной тому является неверное назначение дисков, а не прихоть производителя.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:40

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