Один человек погиб после наезда Mercedes на препятствие в Москве





На данный момент информации о дорожном происшествии в Москве крайне мало. Известно, что авария произошла на Калужском шоссе поблизости деревни Милорадово. Автомобиль марки Mercedes совершил наезд на препятствие. Один человек вследствие ДТП погиб.Сообщения об аварии, которые появились в ряде отечественных СМИ, подтвердили в управлении ГИБДД. В ведомстве сообщили, что наезд был совершен на 30 километре автомобильной дороги. Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются. По предварительным данным, водитель потерял управление и врезался в препятствие.