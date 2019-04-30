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Один человек погиб после наезда Mercedes на препятствие в Москве

Один человек погиб после наезда Mercedes на препятствие в Москве. ДТП произошло в Новомосковском административном округе столицы.
Один человек погиб после наезда Mercedes на препятствие в Москве

На данный момент информации о дорожном происшествии в Москве крайне мало. Известно, что авария произошла на Калужском шоссе поблизости деревни Милорадово. Автомобиль марки Mercedes совершил наезд на препятствие. Один человек вследствие ДТП погиб.

Сообщения об аварии, которые появились в ряде отечественных СМИ, подтвердили в управлении ГИБДД. В ведомстве сообщили, что наезд был совершен на 30 километре автомобильной дороги. Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются. По предварительным данным, водитель потерял управление и врезался в препятствие.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:23

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