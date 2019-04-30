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Ким Кардашьян надела костюм могучего рейджера

Ким Кардашьян выложила новое фото в свой аккаунт в Instagram. Она предстала в образе «могучего рейнджера». Поклонники разделились на два лагеря – одни отнеслись с юмором к публикации, а другим фото совсем не понравилось.
Ким Кардашьян надела костюм могучего рейджера

Ким Кардашьян – известная певица, актриса, дизайнер и фотомодель. Своим творчеством она завоевала множество сердец по всему миру и не перестает удивлять. На своей странице в Instagram она выложила фото, где предстала в образе одного из «могучих рейнджеров», героев известного сериала. «Розовый Могучий Рейнджер Кимберли», - так подписала своё фото звезда.

На снимке она изображена в обтягивающей розовой одежде, высоких сапогах и очках, закрывающих большую часть лица. В основном подписчики высоко оценили креативность светской львицы и писали восторженные комментарии, восхищаясь ее образом. «Прекрасный косплей! Бомба!» - комментировал поклонник. Были и те, кому шутка пришлась не по душе. «Самый уродливый рейнджер, которого я когда-либо видел», - написал кто-то из фолловеров.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:47

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