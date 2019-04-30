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Ольга Бузова продолжает подогревать слухи о романе с Лешей Свиком

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова продолжает намекать на то, что ее связывает нечто большее с Алексеем Свиком, нежели просто дружеские и рабочие отношения. По мнению интернет-пользователей, ведущая телестройки «Дом-2» «подлизывается» к будущей свекрови.

Ольга Бузова продолжает подогревать слухи о романе с Лешей Свиком

На днях у Свика состоялся очередной концерт. В один момент Алексей остановился и пригласил под громкие аплодисменты на сцену свою маму, которой не только вручил огромный букет цветов, но и сказал несколько невероятно трогательных слов.

«Я не так часто тебе это говорю, но я люблю тебя! Спасибо за то, что ты дала мне жизнь! Если бы не ТЫ, не было бы всего этого... Спасибо!» - обратился на сцене Свик к матери.


Признания Алексея родительнице сняли на видео. Спустя несколько часов певец также опубликовал у себя на странице в Instagram запись, где благодарит мать за жизнь. Одной из первых ролик прокомментировала Ольга Бузова. Нужно сказать, что фолловеры по-разному восприняли комментарий поющей телеведущей, однако большинство сошлись во мнении, что своими действиями звезда «Дома-2» лишь подогревает слухи о романе с музыкантом.

Ольга Бузова продолжает подогревать слухи о романе с Лешей Свиком

Также читатели предполагают, что мать Свика следит за профилем своего наследника, а Бузова, зная это, поспешила оставить комментарий, тем самым пытаясь «подлизаться» к будущей свекрови.

К слову, в социальных сетях по-прежнему активно обговаривают поцелуй Ольги и Алексея. Пользователи Сети убеждены, что на этом история Бузовой и Свика еще не окончена.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:25

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