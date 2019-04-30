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Ученые разработали анализ крови с использованием ИИ и нанотехнологий для синдрома хронической усталости
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Ученые разработали анализ крови с использованием ИИ и нанотехнологий для синдрома хронической усталости

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Ирвине вместе с другими коллегами разработали уникальный анализ крови, который будет проводиться с использованием ИИ и нанотехнологий для людей, страдающих синдромом хронической усталости (CFS). По словам авторов научной работы, они надеются, что полученные результаты позволят разработать диагностические тесты для этих пациентов.
Ученые разработали анализ крови с использованием ИИ и нанотехнологий для синдрома хронической усталости

Результаты были опубликованы в журнале Proceedings Национальной академии наук. Как отмечают исследователи, симптомы синдрома хронической усталости достаточно расплывчаты, поэтому диагностировать заболевание крайне сложно. Пациенты до последнего времени были лишены возможности доказать страдания и были вынуждены испытывать изнурительное состояние. Результаты проведенного исследования позволяют определить биомаркеры крови, которые определяют, что человек страдает от этого состояния. Это обеспечивает научное доказательство того, что болезнь существует. Анализ изучает реакцию иммунных клеток на стресс. В своем пилотном проекте ученые взяли образцы крови у 40 человек, в том числе 20, у которых диагностирован синдром на основе явных симптомов. Результаты тестов могли точно определить все случаи CFS и не поставить диагноз ни одному из здоровых людей.

Наноэлектронный анализ планируется доработать и изменить таким образом, чтобы у специалистов появилась возможность разрабатывать более эффективные лекарства от данного заболевания. Как выяснилось в ходе исследования, когда здоровые плазматические клетки и иммунные клетки подвергаются стрессу, изменения энергии минимальны. Устройство посылает тысячи крошечных токов в образцы плазмы, заставляя иммунные клетки реагировать и реагировать. Реакции клеток у пациентов с CFS отличаются от реакций здоровых людей. Устройство достаточно точное, чтобы улавливать эти наносигналы и сравнивать их с состоянием образца. Исследователи объясняют, что чем больше электрические сигналы, посылаемые клетками, тем больше изменений на клеточном уровне. Они добавляют, это означает, что клетки «колеблются» под нагрузкой и не способны адекватно обрабатывать стресс.

Авторы исследования отмечают, они не знают точно, почему клетки и плазма действуют таким образом, и у них пока отсутствует понимание того, что именно они делают. Но есть научные доказательства того, что эта болезнь не является выдумкой пациента. Ученые увидели определенную разницу в том, как иммунные клетки здорового человека и пациента с синдромом хронической усталости обрабатывают стресс. В ближайшее время ученые планируют продолжить исследование, для его проведения будет привлечено большее количество пациентов с CFS.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 08:53

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