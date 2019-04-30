Модель BMW M3 обошла Tesla Model 3 по характеристикам





На BMW M3 установили 3 литровый двигатель I6 с двойным турбонаддувом. Он развивает мощность до 460 лошадиных сил. Коробка передач - семиступенчатая с двойным сцеплением. Показатели Tesla Model 3 лишь немного отличаются в лучшую сторону. Однако в скорости разгона BMW M3 превзошел конкурента - 60 миль за 3,5 секунды, тогда как третьей модели Tesla требуется для этого 4,1 секунды. Этого удалось достичь за счет полноприводности BMW и меньшего веса - машина весит 3439 фунтов, а масса конкурирующей модели превышает 4 тысячи фунтов.В Сети появилось видео тестов, где BMW M3 и Tesla Model 3 сравнивают характеристики на трассе. Они выполняют одинаковые маневры - круг по трассе, дрейф, торможение на скорости 60 миль в час. Также на видео показана гонка на четверть мили.Компания Илона Маска также в ближайшее врем планирует выпуск Model 3 Performance, которая будет предназначена для соревнований. Она будет оснащена двигателем мощностью 500 "лошадей". BMW рассчитывает обойти конкурента.