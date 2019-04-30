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Модель BMW M3 обошла Tesla Model 3 по характеристикам

Создатели BMW M3 довели автомобиль до уровня производительности Tesla Model 3. Ранее Илон Маск заявлял, что превзойти показатели его разработки невозможно. Ведутся испытания новой модели.
Модель BMW M3 обошла Tesla Model 3 по характеристикам

На BMW M3 установили 3 литровый двигатель I6 с двойным турбонаддувом. Он развивает мощность до 460 лошадиных сил. Коробка передач - семиступенчатая с двойным сцеплением. Показатели Tesla Model 3 лишь немного отличаются в лучшую сторону. Однако в скорости разгона BMW M3 превзошел конкурента - 60 миль за 3,5 секунды, тогда как третьей модели Tesla требуется для этого 4,1 секунды. Этого удалось достичь за счет полноприводности BMW и меньшего веса - машина весит 3439 фунтов, а масса конкурирующей модели превышает 4 тысячи фунтов.

В Сети появилось видео тестов, где BMW M3 и Tesla Model 3 сравнивают характеристики на трассе. Они выполняют одинаковые маневры - круг по трассе, дрейф, торможение на скорости 60 миль в час. Также на видео показана гонка на четверть мили.

Компания Илона Маска также в ближайшее врем планирует выпуск Model 3 Performance, которая будет предназначена для соревнований. Она будет оснащена двигателем мощностью 500 "лошадей". BMW рассчитывает обойти конкурента.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:10

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