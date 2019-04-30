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Друзья Андрея Губина рассказали, почему артист ушел с шоу-бизнеса

Друзья известного исполнителя 90-х Андрея Губина рассказали о причинах ухода артиста из шоу-бизнеса. Он не выдержал огромного бремени популярности.
Друзья Андрея Губина рассказали, почему артист ушел с шоу-бизнеса

Известный исполнитель лихих 90-х Андрей Губин сейчас ведет затворническую жизнь и не принимает никакого участия в культурной жизни.
В начале 90-х этот молодой артист быстро набрал популярность. Его хиты, такие как «Мальчик-бродяга», «Девушки как звезды» и другие, звучали почти в каждом доме и на каждой радиостанции. Он имел большую популярность среди девушек и собирал стадионы, имея огромную прибыл. Однако со временем известный певец начал понемногу отдалятся от эстрады и уходить за кулисы.

Его ближайшее окружение говорит, что по началу он был скромным молодым человеком, но со временем артист становился высокомерным, а иногда даже агрессивным. Он мог позволить себе задержаться на несколько часов, повышать голос на окружающих и совершать не всегда адекватные действия. Друзья считают, это связано с бременем свалившейся на него популярности, с которой в итоге Андрей Губин не справился.

До 2005 года он еще периодически появлялся в шоу-бизнесе, но после и вовсе ушел из него. Его друзья рассказывают, что он очень хорошо относился к Жанне Фриске и даже отдал её свою песню, а позже и написал ей хит «Лалала». Существует мнение, что именно он помог Фриске стать популярной. Однако чувства были не взаимными, и певица начала отношения с бизнесменом. Андрей Губин очень тяжело переживал за это, после чего он вовсе перестал появляться на публике.

После ухода он продал весь свой автопарк и почти все имущество. Сейчас у Губина осталась только квартира в столице. Бывший певец много своих денег тратит на врачей. Он утверждает, что у него очень болит и чешется лицо. Однако никто из врачей не выявил явных физиологических причин такого явления. Друзья считают, что у Андрея Губина проблемы с психикой, и именно это является основной причиной его ухода.

Несмотря на активный образ жизни и занятия спортом, болезнь все же настигла известного исполнителя. Его друзья говорят, что Губин не употребляет ни алкоголь, ни наркотики, поэтому выяснить причину его болей невозможно. Скорее всего, он не справился с популярностью и психологическим давлением, что и послужило причиной его ухода и затворнической жизни.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:42

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